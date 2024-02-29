الإعلان عن الدورة الثانية لبرنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة النسائية في الرعاية الصحية

أطلقت أورجانون- الشركة العالمية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية- والتي تعنى بتحسين جودة وصحة حياة المرأة في جميع أنحاء العالم، بالشراكة مع Flat6Labs - الشركة المتخصصة في مجال التمويل الأساسي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- الدورة الثانية من برنامج تسريع الشركات الناشئة النسائية في الرعاية الصحية الرقمية، بعد نجاح الدورة الافتتاحية والزخم الذي شهدته، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية من خلال تقديم حلول لتعزيز صحة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تركز الدورة الثانية على ثلاثة مجالات أساسية مهمة لصحة المرأة، تشمل تنظيم الأسرة من خلال توفير الاستشارات والتثقيف حول وسائل منع الحمل، بالإضافة إلى توعية النساء بالأدوات والخيارات المتاحة لهن، كما تسلط الضوء على التخطيط للخصوبة، وتقديم الدعم النفسي والعقلي للنساء، فيما يتعلق بتقنيات التلقيح الصناعي، بينما يتناول القطاع الثالث صحة المرأة عبر تقديم أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الذاتية والأمومة، كما يتضمن تقديم خدمات الوقاية من الأمراض، والرعاية الصحية أثناء الدورة الشهرية.

يسعى برنامج مسرعة أعمال الشركات بشكل أساسي إلى توفير حلول مستدامة وطويلة الأجل للتحديات الصحية التي تواجهها النساء في المنطقة، ويركز البرنامج على دعم الحلول الرقمية التي تعزز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، وتمكين الأفراد، وتحسين جودة الخدمات الصحية، مما يسهم في تعزيز الرعاية الصحية للمرأة. وتستهدف دورة هذا العام الشركات الناشئة التي تعمل في عدة دول، بما في ذلك الكويت، ولبنان، وعمان، وتركيا، ومصر، والأردن، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة .

وتستهدف المبادرة تسريع نمو 15 شركة ناشئة، والتواصل مع مختلف أصحاب المصلحة، مما يؤدي إلى تخريج شركات ناشئة جاهزة للانطلاق ومواجهة التحديات الحالية في مجال صحة المرأة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن البرنامج فعاليات مجتمعية افتراضية وميدانية، مثل جلسات لمشاركة المعلومات والعروض الترويجية والمقترحات والندوات عبر الإنترنت، لتعزيز جهود التوعية والاستكشاف واختيار الحلول المناسبة.



تقدم الدورة الثانية من برنامج مسرعة أعمال الشركات الناشئة لهذا العام مجموعة من عروض البرامج المتنوعة التي تشمل التدريب المتعمق، حيث ستتلقى الشركات الناشئة تدريبًا متخصصًا في الجوانب التجارية والتقنية، بهدف تزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح، كما يشمل البرنامج الإرشاد والتوجيه إذ يستفيد المشاركون من الإرشاد الذي يقدمه خبراء الصناعة، وربطهم بشبكة واسعة من الموجهين والمستثمرين والشركات المحلية والدولية. أما العرض الثالث فسيكون منح الشركات الناشئة فرصًا فريدة للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وتعزيز ظهورهم وإيجاد حلقات تواصل مع رواد الصناعة، وتعمل الدورة الثانية من البرنامج أيضاً على دعم الأعمال التجارية على النطاق الإقليمي من خلال الوصول إلى الشبكة الإقليمية في جميع انحاء المنطقة وتوفير الدعم اللازم للتوسع في السوق.