Intel تحسن أداء اتصالات 5G Core بمعدل 2.7 مرة لكل حامل

كشفت شركة Intel عن تحديثين رئيسيين لزيادة التوفير في التأثير، واستهلاك الطاقة، والكلفة الإجمالية للملكية (TCO) عبر شبكات 5G Core، عبر استعراض معالجات Intel® Xeon® من الجيل القادم، والتي تحمل الاسم الرمزي Sierra Forest، وتمتلك ما يصل إلى 288 نواة توفير (e-Cores)، بالإضافة إلى التوافر التجاري لبرنامج (Intel® Infrastructure Power Manager IPM) لاتصالات 5G Core.



«يحتاج مزودو خدمات الاتصالات إلى كفاءة أكبر للبنية التحتية مع استمرار نمو شبكات 5G Core. ومع تشغيل معظم شبكات 5G Core على معالجات Intel Xeon اليوم، تمتلك Intel وضعية فريدة للتعامل مع تحديات الكفاءة هذه. ومن خلال إدخال نوى التوفير الجديدة إلى مخططاتنا، بالإضافةإلى التبني التجاري لبرنامج Intel Infrastructure Power Manager، بات باستطاعة مزودي الخدمة خفض الكلفة الإجمالية للملكية بالتزامن مع تحقيق أداء لا يضاهى ووفورات طاقة عبر شبكاتهم.»

- أليكس كواش، نائب الرئيس في Intel، والمدير العام لقسم Wireline وشبكات Core



لماذا هو مهم: يستمر استهلاك الطاقة وتقليل تأثير البنية التحتية بكونه من أهم التحديات التي يواجهها مشغلو الشبكات في بناء شبكات 5G Core اللاسلكية الخاصة بهم.



كيف يعمل: تم الكشف عن خارطة طريق معالجات Intel Xeon في معرض Intel Innovation في الخريف الماضي، وتتوسع الخارطة لتشمل المعالجات ذات نوى التوفير. إذ ستقدم نوى التوفير لمشغلي الشبكات معالجات مخصصة لتوفير كل من الطاقة والكلفة الإجمالية للملكية. تحمل معالجات Intel Xeon من الجيل القادم الاسم الرمزي Sierra Forest، وسيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام مع ما يصل إلى 288 نواة، وتساعد المشغلين على تحقيق تحسين في الأداء بمعدل 2.7 مرة لكل حامل 1 - وهو أداء رائد في الصناعة لكل حامل عند التعامل مع أحمال عمل 5G Core 2.



ستسمح المعالجات الجديدة لمشغلي الشبكات بزيادة الأداء لكل حامل ولوحدات المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)، كما ستحسن معدل الأداء مقابل استهلاك الطاقة دون التسبب بتغييرات كبيرة في برمجيات التطبيقات. وتتعاون Intel بشكل وثيق مع مشغلي ومزودي برمجيات 5G Core لاستخدام كل من المعالجات الجديدة وبرنامج Intel Infrastructure Power Manager.



نبذة عن ابتكارات وحدة المعالجة المركزية: تعد معالجات Intel Xeon أكثر وحدات المعالجة المركزية للخوادم انتشاراً، وقد أثبتت كفائتها في جميع أنحاء الصناعة. ومع دعم منظومة واسعة من الشركاء المبتكرين لها، ستساعد التطورات التقنية والتعاونات التي تقدمها Intel باستخدام نوى التوفير على زيادة الوفورات المثبتة للطاقة من أجل مستقبل أكثر استدامة.

لطالما كانت شركة BT Group رائدة في مجال العمل المناخي لأكثر من 30 عاماً، وباعتبارها المزود الأكبر لخدمات النطاق العريض الثابتة والمتحركة في المملكة المتحدة، يعد تحسين كفاءة شبكاتنا في استهلاك الطاقة أولوية رئيسية لنا. ويستمر تعاوننا العميق مع Intel بجني الفوائد في هذه الناحية، وستسرع إمكانيات معالجات Xeon الأحدث (Sierra Forest) وبرنامج Intel Infrastructure Power Manager من سير BT Group نحو الاستدامة بشكل كبير.

تواصل Dell Technologies تقديم خوادم متقدمة في صناعة الاتصالات عبر التعاون مع Intel وتخصيص خوادمها لتلبية متطلبات المشغلين في جميع أنحاء العالم.

تواصل Ericsson تعاونها طويل الأمد والعميق مع Intel بهدف الابتكار في مجال 5G Core. ففي هذا العام ستقدم كل شركة عروضاً في أجنحتها لاستعراض معالجات Intel Xeon من الجيل القادم أثناء عملها على شبكات 5G Core ثنائية الطور من Ericsson بالإضافة إلى Ericsson Cloud Infrastructure. وتظهر النتائج تحسناً في الأداء بمقدار 3.2 مرة وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن 40% 3.

تعمل شركة (Hewlett Packard Enterprise HPE) وإنتل معاً لتحقيق الحد الأقصى من كفاءة الطاقة الحاسوبية وأداء البنى التحتية لشبكات الجيل الخامس على معالجات Xeon من الجيل القادم، والتي تمتلك الاسم الرمزي Sierra Forest.

KDDI - تعد كفاءة الطاقة وعدد النوى من أهم المؤشرات التي تعتمدها KDDI عند بناء شبكات الجيل الخامس. يعد توفير الطاقة وتحسين معدل الأداء مقابل استهلاك الطاقة في معالج Xeon المستقبلي [الذي يحمل الاسم الرمزي Sierra Forest] مثيراً للإعجاب. وترحب KDDI بهذا الخيار الجديد لدعم نشر منصتها.

تقوم SK Telecom بتقييم معالج Intel Xeon المستقبلي [الذي يحمل الاسم الرمزي Sierra Forest] وبرنامج Intel Infrastructure Power Manager لشبكات 5G Core بهدف تسريع أهداف الاستدامة الخاصة بها. وتظهر الاختبارات تحسناً مذهلاً في معدلات الأداء مقابل استهلاك الطاقة عند نشرهم لشبكات 5G Core من الجيل القادم.

تعمل Telstra، بالتعاون مع Intel، على إجراء تقييمات شبكة لمعالج Intel Xeon من الجيل القادم (الذي يحمل الاسم الرمزي Sierra Forest) بهدف تقديم أكثر شبكات 5G Core كفاءة من حيث استهلاك الطاقة، والأداء، والاستدامة في العالم.



نبذة عن برنامج Intel Infrastructure Power Manager: تم إطلاق برنامج Intel Infrastructure Power Manager لشبكات 5G Core في العام الماضي خلال مجريات معرض MWC 2023، وأثبت قدرة المشغلين على الاستفادة من خاصية القياس عن بُعد المدمجة في معالجات Intel Xeon بالإضافة لتوفير استهلاك الطاقة لوحدة المعالجة المركزية دون التضحية بمقاييس الأداء الرئيسية بما في ذلك الإنتاجية ووقت الاستجابة وفقدان الحزم. ويمكن تثبيت البرنامج على بنية الشبكات التحتية القائمة على معالجات Xeon سواء من الجيل الحالي أو من الأجيال المستقبلية.

نبذة عن الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية: يشكل استهلاك الطاقة ما يتراوح بين 20% حتى 40% من نفقات تشغيل الشبكة. 4 ويجد مقدمو خدمات الاتصالات (CoSPs) أن تحسين استهلاك الطاقة بين الطرفين والاستدامة الشاملة لشبكات الجيل الخامس الخاصة بهم هي أمور في غاية الأهمية. ويتيح دمج برنامج Intel Infrastructure Power Manager في برمجيات 5G Core للمشغلين تسريع الوصول إلى أهداف الاستدامة الخاصة بهم وتعويض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ستقدم شركة Casa Systems عرضاً توضيحياً بالتعاون مع شركتي Dell Technologies وTelenor في جناحها ذي الرقم 2G11 في القاعة 2 في معرض MWC، وسيظهر العرض توفير الطاقة بنسبة تصل حتى 50% مع برنامج Intel Infrastructure Power Manager الذي يعمل على معالجات Intel® Xeon® من الجيل الرابع. وقد باتت تقنية 5G Core المدمجة مع برنامج Intel Infrastructure Power Manager متاحة بشكل تجاري حالياً.

تضمن NEC كفاءة طاقة خاصية مستوى المستخدم باستخدام برنامج Intel® Infrastructure Power Manager، مما يتيح تعويض زيادة استهلاك الطاقة لتحقيق الحياد الكربوني.

ويساعد هذا الإنجاز على تحسين أداء معالجة تدفق شبكة الهاتف المحمول بشكل كبير، فضلاً عن المساهمة في خفض استهلاك الطاقة والتكاليف.

تواصل Nokia تعاونها العميق والواسع مع Intel، والذي يتضمن تقديم حلول جذابة لتحقيق بنية تحتية أساسية مستدامة وموفرة للطاقة للشبكة. من خلال برنامج Intel Infrastructure Power Manager المدمج لشبكات 5G Core، أكدت Nokia انخفاض مستويات استهلاك الطاقة لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 40% 5 دون أي فقدان للحزم عند اختبار خاصيتي مستوي المستخدم ومستوي التحكم لشبكات الجيل الخامس على خوادم HPE ProLiant DL360 Gen 11 التي تتضمن معالجات Intel Xeon. تتفوق نتائج Nokia مع برنامج Infrastructure Power Manager على جميع تحسينات كفاءة الطاقة بين أجيال معالجات Intel Xeon. وستوفر Nokia أول مجموعة 5G Core متاحة تجارياً بالاستناد على هذه القدرة في عام 2024.

تتعاون Orange مع Intel وشركاء النظام البيئي، مثل Nokia، لتحقيق تخفيض كبير في استهلاك الطاقة من البنى التحتية لوظائف الشبكة. ويتسارع الاتجاه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل عبر الاستفادة من برنامج Intel Infrastructure Power Management في الشبكة، وعبر التعاون في مبادرات مثل مشروع #Sylva.

دخلت سامسونج في شراكة مع SK Telecom لإطلاق تجربة مخبرية على برنامج Intel Infrastructure Power Manager في مستوي المستخدم. وتظهر التجارب المخبرية الحالية معدلات توفير طاقة وحدة المعالجة المركزية بنسبة تزيد عن 27% دون المساس بالإنتاجية، أو وقت الاستجابة، أو فقدان الحزم 6. وتتوقع SK Telecom إمكانية أن تتجاوز وفورات الطاقة 10 ملايين دولار مع تسريع المسيرة نحو أهداف الصافي الصفري من خلال تعويض آلاف الأطنان من انبعاثات الكربون. كما تشير Samsung إلى أن برنامجها لشبكات 5G Core، والذي يستخدم معالجات Intel الجديدة سيصبح متاحاً تجارياً في النصف الثاني من 2024.

تواصل ZTE التعاون مع Intel لمساعدة المشغلين على خفض تكاليف الطاقة والتكلفة الإجمالية لملكية البنية التحتية للشبكة. ويمكن للمشغلين اكتساب الأداء والكفاءة لتحقيق متطلباتهم عبر استخدام برنامج Intel Infrastructure Power Manager المدمج مع حل ZTE 5G Common Core.

ما يمكن للعملاء النهائيين القيام به تالياً: يمكن للعملاء زيارة جناح Intel في MWC (القاعة 3، الجناح 3E31) لمشاهدة العروض التوضيحية لمعالجات Intel Xeon من الجيل القادم، والتي تحمل الاسم الرمزي Sierra Forest، ويمكنهم العمل مع مزودي برامج وظائف شبكات 5G Core لمعرفة المزيد عن Intel Infrastructure Power Manager.