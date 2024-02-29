شراكة بين قرة إنرجي ويوروكليما لأنظمة مناولة ومعالجة الهواء

وقعت شركة قرة إنرجي الشركة الرائدة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، شراكة جديدة في مجال التوكيلات التجارية لحلول التكييف المركزي، مع شركة يوروكليما الرائدة في أنظمة مناولة ومعالجة الهواء من خلال المعدات المختلفة والمتميزة التي تقدمها.

وتعد شركة يوروكليما من أفضل شركات العالم في أنظمة مناولة ومعالجة الهواء حيث بدأت في هذا المجال منذ أوائل الستينات من القرن الماضي في إيطاليا، وتمتلك يوروكليما ست مصانع على مستوى العالم (اثنان في إيطاليا، النمسا، روسيا، الهند والشرق الأوسط بالإمارات العربية المتحدة)، ويستحوذ مصنع الشرق الأوسط بمفرده على 28% من مبيعات يوروكليما على مستوى العالم .

قال المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة انرجي: "نحن سعداء بهذه الشراكة الجديدة مع شركة يوروكليما والتي تعد من أفضل وأقوى ثلاث شركات على مستوى العالم في مجال مناولة ومعالجة الهواء، فهي تتميز بقدرتها الفائقة على تصنيع مختلف معداتها طبقًا لاحتياجات العميل من حيث الأبعاد والمواصفات الفنية المطلوبة، مما يتماشى مع دور قرة إنرجي الريادي في مجال حلول التكييف المركزي في مصر".

