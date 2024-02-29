بساطة تستحوذ على 30% من مدفوعاتكم

قام كل من شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية ش.م.م. "بساطة" (شركة ابتكار القابضة للاستثمارات المالية سابقاً) والبنك الأردني الكويتي بتقديم عرض ملزم للاستحواذ على حصة قدرها 30% من أسهم شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني وهي شركة رائدة في مجال الدفع الإلكتروني في الأردن ("مدفوعاتكم")،

تم قبول العرض المقدم من قبل مساهمي شركة مدفوعاتكم وفي انتظار موافقة الجهات الرقابية للمضي قدما في تنفيذ الصفقة.

قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية : " أن الشراكة بين شركتي بساطة ومدفوعاتكم سيكون لها مردود إيجابي كبير من خلال تحقيق التكامل بين الشركتين ".

أضاف هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي: "نحن متحمسون بأن نكون جزءا من هذه الصفقة الفريدة التي ستعزز التعاون الإقليمي بين كل من الأردن ومصر".

تابع ناصر صالح، رئيس مجلس الإدارة ومن مؤسسي شركة مدفوعاتكم: "إن التعاون المثمر بين شركتي بساطة ومدفوعاتكم سيكون له قيمة إضافية كبيرة وتأثير إيجابي على حجم الأعمال وذلك في ضوء التوافق القوي بين استراتيجيات الشركتين ".