الأهلي 2007 يواجه الزمالك اليوم في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ اليوم الخميس مع ضيفه الزمالك، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

يدخل «أهلي 2007» المباراة وهو يسعى بقوة لمواصلة انتصاراته في بطولة الجمهورية، لكي يحافظ على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الأول برصيد 58 نقطة، ويبحث عن فوز جديد أمام الزمالك لكي يضيف 3 نقاط جدد إلى رصيده، في مشواره نحو التتويج بلقب بطولة الجمهورية للموسم الثالث على التوالي.

وجمع أهلي 2007 نقاطه من الفوز في ١٧ مباراة، والتعادل في مباراتين والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في ٣ مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق ٤٣ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

وصعدت ١٠ فرق إلى المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية ٢٠٠٧، بعد احتلال المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم الأهلي، إنبي، بيراميدز، زد، سيراميكا كليوباترا، الاتحاد، المقاولون العرب، طلائع الجيش، الزمالك والإسماعيلي، علمًا أن الفرق تحتفظ بنفس ترتيبها وعدد نقاطها في المرحلة النهائية التي تقام بنظام دوري من دور واحد.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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