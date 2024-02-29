8 مصريين فى الجولة الثالثة لبطولة البس تور الدولية للمحترفين للجولف بنيو جيزة

يشارك 8 لاعبين مصريين فى منافسات الجولة الثالثة من بطولة البس تور الدولية للمحترفين للجولف المقامة حاليا فى مصر ويستضيف فعاليات تلك الجولة نادى جولف نيو جيزة بمشاركة 120 لاعبا يمثلون 33 دولة من مختلف انحاء العالم.

وتنطلق الجولة الثالثة من منافسات البس تور فى موسمها الجديد اعتبارا من الغد وتستمر حتى يوم الاحد المقبل .

وكان نادى جولف السخنة قد استضاف الجولتين الاولى والثانية فى الاسبوعين الماضيين حيث كالعادة فى السنوات الاخيرة الماضية يتم افتتاح الموسم الجديد لتلك البطولة الدولية من داخل مصر لتوافر كل الإمكانيات اللازمة لنجاح اى تظاهرة رياضية دولية وعالمية واعتدال الطقس المصرى فى هذا التوقيت.

وتشهد الجولة الثالثة التى تنطلق غدا مشاركة مصرية هى الاكبر ولاول مرة منذ تم اسناد استضافة البطولة إلى مصر وذلك بمشاركة 8 لاعبين دفعة واحدة من بينهم 7 لاعبين دوليين من اعضاء المنتخبات الوطنية بالمراحل السنية المختلفة.

ويأت على رأس اللاعبين المصريين المشاركين النجم عيسى ابو العلا بطل العرب للرجال والحائز مؤخرا على المركز العاشر فى بطولة إفريقيا وزميليه دين نعيم وعبد المنعم الشافعى .

كما يشارك ايضا رباعى منتخب الناشئين الواعدين محمد ابو العلا 18 عاما ورانى الطويل 16 عاما وعلى سلامة 15 عاما وبطل العرب تحت 13 عاما الصاعد عبد الرحمن الدفراوى.

اما اللاعب الثامن فهو احمد نعيم وهو مقيم بالإمارات ويحرص على الحضور الى مصر والمشاركة فى البطولات الدولية التى تقام بملاعبها المختلفة.

وحرص مجلس إدارة اتحاد الجولف بالتعاون والتنسيق مع مدير بطولات المحترفين برو تور والبس تور من الجانب المصرى على محمد على ضرورة اشراك اكبر عدد ممكن من اللاعبين المصريين الناشئين المميزين خلال الموسم الجارى فى تلك الجولات المصرية للحصول على فرص احتكاك قوية والاستفادة من خبرات اللاعبين المحترفين مبكرا لاسيما وأن جميعهم من العناصر الواعدة.

وحتى الان شارك منهم 5 ناشئين هم محمد ابو العلا وتيمور ربيع ورانى الطويل وعلى سلامة وعبد الرحمن الدفراوى .

يذكر ان نادى جولف السخنة استضاف الجولتين الاولى والثانية وفاز بهما على الترتيب كل من الفرنسى ايمريك لوسيه 14 ضربة تحت المعدل والمفاجأة فى الجولة الثانية اللاعب الاسبانى الهاوى جوزيه نافارو 16 ضربة تحت المعدل.