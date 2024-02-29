ندوة تدريبية بعنوان "الإقرارات الضريبية والخدمات الإلكترونية" بجامعة المنيا

تُواصل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، عقد الندوات التدريبية للعاملين بالوحدات الحسابية، وإدارة الإستحقاقات والمزايا بالإدارة العامة للموارد البشرية "المركزية وبالكليات" ؛ لتنمية مهاراتهم في العمل لتحقيق أداء أفضل يتناسب مع التطورات التكنولوجيا الراهنة.

وذلك بتنظيم ندوة تدريبية جديدة، بعنوان "الإقرارات الضريبية والخدمات الإلكترونية"، والتي تعاون في تنظيمها إدارة تنمية المواهب، التابعة للإدارة العامة ومصلحة الضرائب المصرية، حضر فعاليات الندوة، أشرف عيد مدير عام الموارد البشرية، ودكتور أمير طوبيا مدير إدارة تنمية المواهب بالإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة المنيا، وأحمد السيد نائب مدير عام الإدارة العامة للتدريب الضريبي، ووذلك بإشراف عام من الدكتور باسم محمود عبد الحكيم مدير أمين عام الجامعة.

ناقش أشرف عطيفي عطاي مدير عام بمنطقة ضرائب المنيا، ومحاضر الندوة، عددًا من المحاور المهمة، شملت مواد قانون الإجراءات الضريبية 206 لسنة 2020، والخاصة بالإقرارات الضريبية، والعقوبات المترتبة على عدم تقديم الاقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة، وكيفية عمل حساب على البوابة الإليكترونية للمصلحة ، وكيفية الدخول إلى البوابة، وعمل الإقرارات الضريبية المميكنة (للفرد، والشركات)، وبنود الإقرار وكيفية سداد الضريبة.