تحت شعار "تقدر من غيرها".. ندوة بجامعة المنيا عن مخاطر الإدمان

نظمت إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، ندوة عن مخاطر التعاطي والإدمان.

وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تم تنظيم ندوة توعوية لطلاب الجامعة حول مخاطر التعاطي والإدمان تحت شعار "تقدر من غيرها"؛ وذلك للحد من إنتشار المخدرات في المجتمع المصري، وتزويد الشباب بالوعي والمعرفة والمهارات الحياتية ، والتي تُمكنهم من مواجهة مغريات ومخاطر المخدرات .

حاضر بفعاليات الندوة دكتور وائل حنا خميس اخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان ، والدكتور محمود علي عبد البديع الأخصائي النفسي والإكلينيكي التابعين للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وبحضور وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنيا ، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات ، و راندا علي اخصائي بالإدارة ، و مشرفي النشاط الإجتماعي بالكليات والإدارة ، وعدد كبير من طلاب كليات الجامعة.

تناولت الندوة ، عددًا من المحاور الهامة التي تستعرض مخاطر التعاطي والإدمان ، وبدأت الفعاليات بتعريف مرض الإدمان وأنواعه ، ومراحله ، والأسباب التي تدفع الشباب للدخول واللجوء إلى مراحل الإدمان ، كما تناول المحاضر اضرار وعواقب ذلك على المدمن.

واختتمت الندوة ، بمعلومات حول كيفية الحماية من الإدمان والإكتشاف المبكر له ، وأعراضه على الإنسان ، ومراحل العلاج ، والعيادات الخارجية المتخصصة في علاجه التابعة لمستشفيات الأمانة العامة للصحة.