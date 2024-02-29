لم تكن سيارة Apple Car حقيقية أبدًا

يقال إن شركة آبل قد أغلقت أبواب مشروع Project Titan، وهي مبادرتها لبناء مستقبل النقل.

إذا كانت التقارير دقيقة، فهذا يعني أن المشروع استهلك مليارات الدولارات والعديد من القادة البارزين مع تحول مهمته وتحولها مرة أخرى.

ما بدأ كمركبة ذاتية القيادة خالية من التحكم، تم تقليصه في النهاية إلى سيارة كهربائية عامة، ولكن، كما تعلم، من صنع شركة Apple.

ولكن هل تصدق أننا سنرى سيارة Apple Car في العالم الحقيقي، لأنها بدت بعيدة المنال إلى درجة أنها خيالية.

لن نقول إن تيتان نفسها لم تكن موجودة، لأن كل شركة لديها مشاريع تخمينية، وأنا متأكد من أن التقارير حول ما حققته دقيقة - بالتأكيد كتب تيم كوك "سيارة؟" على السبورة البيضاء في مرحلة ما. إذا كان بإمكان أي شركة أن تتدخل وتتعلم المهارات اللازمة لبناء وإطلاق سيارة والقيام بذلك بشكل جيد (ومربح)، فستكون شركة أبل. شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل سوني، تثير ضجة حقيقية بشأن دخول هذا المجال، وإن كان ذلك بالشراكة مع شركة هوندا. ولكن من زوايا منطقية كثيرة، كان من المستحيل فهم فكرة أن شركة أبل ستبدأ في تصنيع السيارات.

هناك سطر في "خفة الوجود التي لا تحتمل" حيث يتم تعريف الفن الهابط - وهي كلمة ألمانية تعني الفن السيئ أو المبتذل - على أنه إنكار لحقائق الحياة. تناسب شركة Apple هذا الوصف لأنه على الرغم من نجاحها الكبير، إلا أنها غالبًا ما تكون على الرغم من القرارات المتخذة تتعارض مع المنطق السليم. ساعة تدوم لمدة أقل من يوم مقابل الشحن. هاتف زلق يسهل سقوطه بواجهة زجاجية أمامية وخلفية يصعب إصلاحه بشكل مرعب. ماوس لا يزال يتم بيعه مع وجود منفذ الشحن في جانبه السفلي بحيث لا يمكنك شحنه إلا عندما لا يكون قيد الاستخدام.

حتى السيارة الأكثر صداقة للبيئة لا تزال بحاجة إلى الزيت والشحوم لتشحيم عملها، والعجلات التي تترك المطاط على الطريق، ووسادات الفرامل التي تتآكل. المقاعد التي يتعين عليها التعامل مع القهوة المسكوبة وقيء الأطفال الصغار عندما تكون في رحلة برية طويلة، والأوساخ التي يبدو أنك تجدها فقط عندما تقوم بتحميل صناديق ايكيا في صندوق سيارتك. هل يمكنك أن تتخيل فريق تصميم Apple، الذي كان وراء علبة FineWoven، والذي كان لا بد من جره ويصرخ نحو البطاريات الأكبر حجمًا، ومنفذ USB-C والعزل المائي، وهم يفكرون في مثل هذه الاعتبارات؟

ناهيك عن أنه على الرغم من أن شركة Apple يمكنها ممارسة قدر كبير من السيطرة على أجهزتها الآن، إلا أن السيارات ليست مغلقة بشكل جيد. تخيل مدى صعوبة قيام شركة مهووسة بالسيطرة بالتنازل عن الكثير لمتاجر السيارات في العالم. نعم، تحتاج إلى استعادة سيارة Tesla الخاصة بك لإجراء إصلاحات كبيرة، ولكن هل يمكنك أن تتخيل عدم القدرة على استبدال إطارات سيارتك عندما تتعطل سيارتك؟ ما لم تكن شركة Apple تخطط بالطبع لبناء مرائب في كل مركز سكاني رئيسي لزيادة الرسوم عليك عندما يحين وقت تغيير الزيت.

وذلك قبل أن تتوصل إلى فكرة أن شركة Apple، المهووسة جدًا بعلامتها التجارية، ستضع شعارها على الإنترنت في كل مرة تقوم فيها إحدى سياراتها بتقبيل عمود إنارة. تعتبر حوادث السيارات في الوقت الحالي حقيقة مؤسفة في الحياة، ونحن، كمجتمع، لسنا مستعدين للتعامل معها بالطريقة التي ينبغي لنا. ولكن كل ما يتطلبه الأمر هو وفاة شخص واحد في سيارة أبل، وسيتم تشويه صورة الشركة - وفتحها لمجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية التي تسعى جميعها للحصول على جزء من كومة أموال أبل النقدية.

ومن شأن السيارة أيضًا أن تعكر موقف الشركة فيما يتعلق بالمسائل البيئية، ويمكنني بالفعل تصور التشوهات الداخلية. أنا متأكد من أن المديرين التنفيذيين الذين يقودون سياراتهم المرسيدس المكشوفة إلى مرآب السيارات تحت الأرض في Apple Park سوف يشبهون تمامًا سيارة Apple. لكنني أتصور أن فرق الشركة التي يتعين عليها النظر في الأرقام المتعلقة باستهلاك الطاقة والانبعاثات وتغير المناخ لا تفعل ذلك. إذا كانت كلمات أبل الرائعة حول الاعتناء بالبيئة تعني أي شيء، فإنها ستلقي بثقلها وخبرتها وراء شيء أفضل مثل الدراجات البخارية أو الدراجات الإلكترونية.

لقد واجهت أيضًا صعوبة في فهم كيف تبرر شركة Apple تحصيل 100000 دولار مقابل سيارة كهربائية محدودة التشغيل عندما تتحقق مكاسبها الحقيقية في السوق الشامل. تتطلب المركبات الكهربائية كميات هائلة من رأس المال والعمالة لتجميعها، وهي ليست قريبة من الربحية التي تحققها شركة Apple اليوم. وفي الربع الثالث من عام 2023، حققت WV – أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم – أرباحًا صافية بلغت حوالي 4.7 مليار دولار، أو حوالي ربع ما حققته شركة Apple في نفس الفترة. ما هو عدد السيارات الكهربائية الفاخرة التي ستتمكن شركة Apple من طرحها، وكم عدد السيارات التي ستحتاج إلى بيعها لتبرير هذا الاستثمار الأولي؟

في الواقع، أظن أن الكثير من الناس وضعوا الكثير من الآمال غير المعقولة على أكتاف مشروع تيتان على الرغم من تقليص شركة أبل المتكرر. "سنصنع سيارة بدون عجلة، سيكون ذلك رائعًا،" يمكنك أن تتخيلهم يقولون: "حسنًا، ربما سيكون لها عجلة..." وأضافوا، بعد سنوات، "أوه حسنًا، كيف أبوإنها مجرد سيارة ليست ذاتية القيادة مثل سيارة مرسيدس. إنه بالكاد يصرخ بنوع الطموحات الرائدة التي تراها عادةً مع منتج Apple، أليس كذلك؟

ونعم، ربما كان هناك الكثير من العروض الجميلة لما ستبدو عليه سيارة أبل، والتي قام بها مصممو الجرافيك الموهوبون الذين يتطلعون إلى زيادة حجم محفظتهم. والكثير من الدردشات على وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام شركة Apple بشراء شركة تصنيع سيارات كهربائية أخرى مثل Tesla أو Rivian لضرب علامتها التجارية على رأسها - على الرغم من حقيقة أن شراء شركة Apple لشركة ذات علامة تجارية معروفة لم يحدث إلا مرة أو مرتين خلال عقد من الزمن. ولكن إلى أن تنتهي اتفاقيات عدم الإفصاح ونحصل على كتاب يشرح كل شيء ويحتوي على صور داخلية، سأقول إنه على الرغم من المليارات من الدولارات التي تم ضخها فيه، فإن سيارة أبل لم تقترب أبدًا من كونها شيئًا حقيقيًا.