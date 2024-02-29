الشباب والرياضة : متابعة فصول" المصريون يتعلمون" لمحو الأمية بالمحافظات

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تتابع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، العامة للبرامج التطوعية والكشفية، فتح فصول مشروع المصريون يتعلمون لمحو الامية بمحافظة الشرقية إدارة شباب ديرب نجم)



وخلال هذا الإسبوع تمت متابعة تشغيل فتح فصول محو الأمية بديرب نجم وتم التنبيه بضرورة بذل المزيد من الجهد للوصول بالنتيجة المثلي في امتحانات دورة إبريل ٢٠٢٤ لمحو أمية أكبر عدد من الدارسين لتصبح محافظة الشرقية خاليه من الأمية .

جدير بالذكر تم فتح ١٠٠ فصل دراسي لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية من خلال مشروع المصريون يتعلمون لمحو الأمية.



