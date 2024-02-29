أزمة الجوع تفتك بأهل غزة (شاهد)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا بعنوان « الخطر يزيد كل يوم.. أزمة الجوع تفتك بأهل غزة»، تكشف فيه عن صرخات الجوع والآلام التي تتعالى في أرجاء غزة.

الاحتلال الإسرائيلي بدأ جرائم لا تختلف عن التي تشنها آلة الحرب العسكرية:



أفاد التقرير بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ جرائم لا تختلف عن التي تشنها آلة الحرب العسكرية، على القطاع المكلوم، إذ بات أكثر من مليوني شخص على موعد مع أعداء جدد، ألا وهو الجوع والفقر والعطش والمرض.

وأشار إلى أن حال السكان لا يبشر بالخير، لا سيما عقب تحذيرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» من الأوضاع التي وصل إليها قطاع غزة، وأكدت الوكالة انخفاض كم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى القطاع في شهر فبراير الجاري بنحو 50% مقارنة بشهر يناير الماضي.

الولايات المتحدة:

أضاف أن تصريحات الأونروا كانت متوقعة تمامًا، وذلك بعد ما أعلنته الدول الكبيرة المانحة للوكالة بما فيها الولايات المتحدة عن وقف تمويلها بسبب مزاعم تورط موظفيها في عملية “طوفان الأقصى”، وقد نفت الوكالة هذا الأمر تمامًا، ولكن قامت إسرائيل وداعميها بهذا الأمر للضغط على الفلسطينيين.