زكي القاضي: مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعرض للقضية الفلسطينية عبر عدة طرق مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن المباشر منها هو تأكيد مصر الدائم على عدم إغلاق معبر رفح البري طوال مدة العدوان، وتساهم مصر في دخول أكبر نسبة من المساعدات إلى قطاع غزة ما يعادل 80% منها.

دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد القاضي، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالدولة ولكن ساهمت مصر بشكل كبير بتوفير ودخول المساعدات إلى القطاع، متابعًا: « أشار الرئيس السيسي إلى قضية غزة في احتفالية قادرون باختلاف في الأمس عند حواره مع الطفل عبدالله الفلسطيني، الذي استشهد عدد كبير من أسرته، وجاء إلى مصر».

القضية الفلسطينية

وأكمل: « الرئيس تحدث في الاحتفالية بشكل غير مباشر عن القضية الفلسطينية وأكد أن مصر تحاول بقدر الإمكان حتى لو بقلوبنا كدولة مصرية وقيادة سياسية أن ننصر القضية، وهذا لا يتوفر لدى أي طرف سواء إقليمي أو دولي».

وأشار إلى أن الدولة لديها إجراءات على أرض الواقع في فتح معبر رفح البري ودعم وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هناك تفاعل من المواطنين ومشاعر موجهة للقضية من قبل الشعب المصري.