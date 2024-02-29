الخميس 29 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

زكي القاضي: مصر الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية (فيديو)

القدس
القدس

قال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعرض للقضية الفلسطينية عبر عدة طرق مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أن المباشر منها هو تأكيد مصر الدائم على عدم إغلاق معبر رفح البري طوال مدة العدوان، وتساهم مصر في دخول أكبر نسبة من المساعدات إلى قطاع غزة ما يعادل 80% منها.

txt

البيت الأبيض يدرس إنزال مساعدات أمريكية جوًا على قطاع غزة

txt

الأمم المتحدة: ربع الفلسطينيين في غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأكد القاضي، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أنه بالرغم من الأحوال الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالدولة ولكن ساهمت مصر بشكل كبير بتوفير ودخول المساعدات إلى القطاع، متابعًا: « أشار الرئيس السيسي إلى قضية غزة في احتفالية قادرون باختلاف في الأمس عند حواره مع الطفل عبدالله الفلسطيني، الذي استشهد عدد كبير من أسرته، وجاء إلى مصر».

القضية الفلسطينية 

وأكمل: « الرئيس تحدث في الاحتفالية بشكل غير مباشر عن القضية الفلسطينية وأكد أن مصر تحاول بقدر الإمكان حتى لو بقلوبنا كدولة مصرية وقيادة سياسية أن ننصر القضية، وهذا لا يتوفر لدى أي طرف سواء إقليمي أو دولي».

وأشار إلى أن الدولة لديها إجراءات على أرض الواقع في فتح معبر رفح البري ودعم وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هناك تفاعل من المواطنين ومشاعر موجهة للقضية من قبل الشعب المصري.

مواد متعلقة

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس الأسبوع المقبل

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الداخلية.. رحلة في عقل جوميز

الدفاع الأمريكي يؤكد على الحاجة الملحة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

موعد مباراة الرائد والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الجريدة الورقية