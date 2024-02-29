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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قيادي بحركة فتح: الإسرائيليون يتلذذون بعمليات القتل (فيديو)

ياسر أبو سيدو قيادي
ياسر أبو سيدو قيادي بحركة فتح

 أكد ياسر أبو سيدو، قيادي بحركة فتح، أنه قبل بداية الحديث لابد أن ننظر إلى من يحارب الشعب الفلسطيني، حيث إن الفلسطيينيين في هذه الحرب يواجهون نوعًا من البشر غير عادي، قلوبهم حجر لا يحملون أي صفات إنسانية، الإسرائيليون قتله منذ نوعومه أظفارهم.

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 عدد المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة غير محدود:

 شدد «أبو سيدو»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع خالد عاشور، ببرنامج «من غزة هنا فلسطين»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن عدد المجازر الإسرائيلية التي تمت في قطاع غزة خلال الـ145 يومًا وصل عددها لعدد غير مسبوق، ويتسابقون مع النازية في قتل البشر، موضحًا أن النازيين لم يصلوا بالقتل إلى حد الجريمة لقتل الأطفال وحملة تجويع غير مسبوقة.

 

 رئيس الوزراء الإسرائيلي:

 وجه رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: «لماذا لا يدرك نتيناهو أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه؟»، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني سيصل إلى النصر، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك حذر في التعامل مع العدو الإسرائيلي ولا اتفاق معهم يلتزمون به.

 وأشار إلى أن إسرائيل، كما هي عادتهم، غدروا وسحبوا كل ما تم الاتفاق عليه في «أوسلو»، مؤكدًا أن الإسرائيليين يتلذذون بقتل الفلسطينيين.

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