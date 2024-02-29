د.خليفة المحيربي: تطوير المتاحف الأثرية من أولويات مشروع رأس الحكمة





أكد الخبير السياحي الدكتور خليفة المحيربي عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن اتفاقية رأس الحكمة التي جرى توقيعها مؤخرا سيحول منطقة رأس الحكمة الى وجهة سياحية عالمية مميزة تستقطب ملايين الزوار والسياح سنويا، و تدفع عجلة الاقتصاد المصري، وتساعد في توفير الاف فرص العمل، وتنفيذ مشاريع عملاقةومميزة في مجالات

اقتصادية هامة أبرزها السياحة والعقارات والبنية التحتية وسوف يتبع ذلك تطوير المناطق الأثرية و المزارات الموجودة من متاحف مثل متحف روميل ومطروح والمعلمين والمناطق المحيطة للاستفادة من الجذب السياحي المنتظر بعد اكتمال مراحل المشروع وهذه الخطوة ستكون من أولويات رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة والاستفادة منها في تعظيم دخل الآثار

وأوضح المحيربي أن مشروع رأس الحكمة لن يقتصر على مشاريع سياحية وعقارية فقط، بل سيمتد ذلك لانشاء مشاريع مشتركة مثل تطوير بنى تحتية وطرق وموانئ ومطارات و مشاربع طاقة متجددة، مما سيسهم في تشجيع الاستثمارات وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية عالميا، وتحويلها الى وجهة سياحية أكثر جذبا للسياح والزوار على مستوى العالم. .، وتدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص عمل جديدة في مصر، خاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.