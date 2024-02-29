الاقتصاد السوداني ينكمش بنسبة 40٪ مع احتدام الحرب

قال وزير المالية جبريل إبراهيم، إن الاقتصاد في السودان انكمش بنسبة 40 % العام الماضي بسبب النزاعات المسلحة في العديد من أماكن البلاد ومن المتوقع أن يستمر في الانكماش بنحو 28 % في عام 2024.

وأضاف وزير المالية، في مؤتمر صحفي في بورتسودان، أن الاقتصاد السوداني يمر بأسوأ فترة في تاريخه، مضيفا أن الصراعات تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية والمرافق العامة والمنازل الخاصة والممتلكات في جميع أنحاء البلاد.

وأشارإبراهيم، إلي إن إيرادات الدولة انخفضت بأكثر من 80%، تدرس الحكومة إمكانية إنشاء عاصمة بديلة حيث تعاني العاصمة الخرطوم من أخطر الأضرار.

باعتباره العمود الفقري للاقتصاد السوداني، تضرر القطاع الصناعي بشدة بسبب الصراع، وقد تضررت البنية التحتية مثل الطرق وسلاسل التوريد مما أعاق التجارة الخارجية والتصدير.

تراجعت التجارة الثنائية بين السودان والدول المجاورة مثل ليبيا وتشاد بشكل كبير، لكن النظام المالي كان الأكثر تضررا مما تسبب في أزمة سيولة في البنوك وأثار مخاطر نظامية".

اندلعت حرب أهلية في 15 أبريل من العام الماضي بين فصيلين عسكريين ، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ، في العاصمة الخرطوم ، مما أدى إلى تأثير مدمر على الاقتصاد السوداني والبنية التحتية والنظام الصحي وترك الآلاف من مئات الأشخاص نازحين.

وفي آخر تحديث للوضع، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حوالي 8.1 مليون شخص فروا من منازلهم في السودان منذ تفشي المرض.

ومن بين النازحين، كان حوالي 6.3 مليون شخص داخل السودان وفر 1.8 مليون شخص آخر إلى البلدان المجاورة.

ولقي حوالي 13,900 شخص مصرعهم في الصراع، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.