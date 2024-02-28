المسرحية النيجيرية The Johnsons تنتهي بعد 13 عامًا

ذكرت وسائل الإعلام النيجيرية، أن المسرحية الهزلية التلفزيونية The Johnsons ستنتهي بعد 13 عامًا.

شكر الممثل تشارلز إينوجي، الذي يلعب دور بطريرك العائلة لاكي جونسون، المعجبين المخلصين و أشاد بـ"الذهول والسحر المطلق"، في العرض.

كما أشاد ب "الأدوار البارزة" التي لعبها الممثلون وموظفو الإنتاج في إنجاح العرض.

تم بث ما يقرب من 2000 حلقة من The Johnson منذ بدء المسرحية الهزلية في عام 2012.

تم إنتاجه بواسطة Native Media Limited وتم بثه على Africa Magic.

قالت الشرطة الإسلامية في ولاية كانو شمال نيجيريا، إنها ألقت القبض على امرأة شهيرة على تيك توك لنشرها محتوى "غير لائق وغير إسلامي" على تطبيق التواصل الاجتماعي.

وقبل أسبوعين، أطلقت وحدة الشرطة، المعروفة باسم الحسبة، عملية مطاردة لستة من مستخدمي تيك توك الذين يقولون إنهم ينتهكون باستمرار المبادئ التوجيهية الإسلامية في استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الحسبة لوال فاجي، لبي بي سي إن مورجا إبراهيم كونيا اعتقلت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء مع صديقها، أخذها ضباطنا من مقر إقامتها إلى جانب صديقها الموجود معنا أيضا، لقد اشتكى لنا جيرانها في وقت سابق من سلوكها أيضا. في الوقت الحالي نحن نحقق قبل اتخاذ الخطوة التالية».

واتهمت كونيا باستخدام لغة مبتذلة وغير مألوفة في مقاطع الفيديو الخاصة بها، والتي يشاهدها ملايين الأشخاص.

لم تعلق على هذا الادعاء، لكنها شوهدت في مقطع فيديو لم يتم التحقق منه تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي منذ اعتقالها.

تسمع وهي تقول إنها لم تسرق شيئا ، وهي تشكر الله على ذلك.

عند الإعلان عن المطاردة ، قال رئيس Hisbah أمينو دوراوا إن مستخدمي TikTok فشلوا في الامتثال للأوامر السابقة لتخفيف محتواهم.

كانو بها أغلبية مسلمة ويعمل النظام القانوني الإسلامي جنبا إلى جنب مع القانون العلماني في الولاية.

