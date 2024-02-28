منتخب الريشة الطائرة يغادر إلى غانا للمشاركة بدورة الألعاب الأفريقية

غادرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة متوجهة إلى العاصمة الغانية "أكرا" للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية رقم 13 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس المقبل.

ومن المقرر أن تقام منافسات الريشة الطائرة خلال الفترة من 3 وحتى 10 مارس المقبل.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبات وهن: "ضحى هاني - نور يسري - رحمة العدوي - هنا زاهر" و4 لاعبين وهم: "أحمد صلاح - أدهم حاتم - كريم محمود عزت - أحمد علي البهنساوي".

ويقود المنتخب فنيا محمود عزت، فيما يترأس البعثة وليد الكسار عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة.

ويسعى أبناء النيل خلال هذه البطولة لحصد أكبر عدد من النقاط لاسيما أنها أواخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة قبل أن يعلن الاتحاد الدولي للعبة أسماء اللاعبين المتأهلين مطلع مايو المقبل.