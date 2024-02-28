سارة ياسين: رواد الهندسة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة للتنمية المستدامة

قالت سارة ياسين مدير المسؤلية المجتمعية بشركة رواد الهندسة الحديثة، إن الشركة تؤمن بالدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في دعم جهود الدولة نحو عمل تنمية حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة كافة شرائح المجتمع،

أشارت إلى أن شركتها تتبنى استراتيجية بناءة فيما يتعلق بالقيم المشتركة التى تحرص فى إطارها على تقديم مبادرات ومشروعات هادفة ترتكز بشكل رئيسي على النهوض بالمجتمع و مساندة خطط الدولة للتنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها مشروع تطوير دار جمعية مبرة المرأة الجديدة، منوهةً بأن الشركة تبحث دائما على ضرورة إحداث الأثر الإيجابي والفعال سواء داخل الشركة او المجتمعات المحيطه بالمشاريع العاملين بها.

أضافت أن جهود المسؤولية الاجتماعية في الشركة تقوم عبر أربعة مسارات ذات أولوية استراتيجية؛ وهي تحسين ظروف العمل والإلتزام بحقوق الإنسان، ودعم التحول نحو الاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية، بجانب التوسع في برامج ومشروعات التعليم والصحة، وهي مجالات تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، و الأهداف الـ 17 للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مع الالتزام بالعطاء المجتمعي وتقديم المساعدة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقد شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أول أمس الأحد افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة دار رعاية الفتيات الأيتام التابعة لجمعية خير وبركة و المرأة الجديدة والمقامة بمنطقة مصر القديمة، وذلك عقب تولي شركة رواد الهندسة الحديثة مهام التطوير والتأهيل للدار في ضوء خطة الشركة وإلتزامها الراسخ بمسؤوليتها لتنمية المجتمع المصري.

و شملت عمليات التطوير اعادة تأهيل المبنى الخاص بدار الأيتام البالغ مساحته نحو 6 ألاف متر مربع، لتكون مجهزةً لتقديم كافة أوجه الرعاية لنحو 100 فتاة، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليون جنيه، حيث تم ضخها بالتعاون بين شركة رواد الهندسة الحديثة ومجموعة من الشركاء والمساهمين الداعمين للأعمال الخيرية والاجتماعية.