الشباب والرياضة تصل بندوات "كوني قدوة" للوادي الجديد

نحو زيادة وعي الفتاة تجاه القضايا المجتمعية المختلفة...

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية - إدارة أندية الفتاة والمرأة، تنفيذ سلسلة ندواتها التوعوية تحت عنوان "كوني قدوة " على مستوى المحافظات.

وضمت السلسلة تنفيذ ندوة بعنوان " القيم الأخلاقية في المجتمع " بمركز شباب بولاق بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة ٥٠ فتاة من اعضاء نادى الفتاة بالمركز ، حيث تناولت فيها المدربة ناهد بندارى- بوزارة التربية والتعليم ، تعريف القيم الأخلاقية ، مستعرضة أمثلة للقيم الأخلاقية المفقودة، وأثر ذلك على المجتمع، بالإضافة إلى أسباب تراجع القيم الأخلاقية في المجتمع في ظل التخوف من هيمنة الثقافات والقيم التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة تتبنى إقامة هذه الندوات لعضوات أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لزيادة وعي الفتاة تجاه القضايا المجتمعية المختلفة وتزويدها بكافة المعلومات والمهارات المعرفية و تقديم الدعم المجتمعي تاكيدا على دورهن في المجتمع في مختلف القضايا.

