علاء أبو القاسم يكشف سبب تراجعه عن قرار الاعتزال وهدفه في الفترة المقبلة

كشف نجم منتخب السلاح علاء الدين ابو القاسم، صاحب فضية أولمبياد لندن 2012، سر تراجعه عن قرار الاعتزال وعودته للمنتخب بعد شهر ين فقط من التوقف عن اللعب.

وأعلن أبو القاسم عودته من خلال المشاركة في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، واستطاع خلالها تخطي دوري المجموعات ليخوض دور ال 64 التمهيدي في أول مشاركة له منذ بطولة العالم التي أقيمت بميلانو في ايطاليا يوليو 2023.

وأعرب أبو القاسم عن سعادته بالعودة مرة آخرى للملاعب والمشاركة مع زملائه في منافسات الفرق، ودعم أسرة السلاح والجمهور لعودته مرة آخرى للعب.

وقال أبو القاسم: بعد مشاركتي ببطولة العالم بميلانو شعرت بضغوط كثيرة وكنت في حاجة شديدة إلى فترة راحة سلبية سواء على المستوى النفسي أو المستوى البدني بسبب معاناتي من تجدد الإصابة، بالإضافة إلى عدم شعوري بأهمية تواجدي في الفريق وأنا لا أستطيع الاستمرار في اللعب دون أن يكون لي دور هام أفيد به زملائي ورغبتي في أن أفتح الفرصة أمام لاعبين آخرين للانضمام للفريق، استمراري في اللعب يعتمد على أهمية تواجدي، لذلك بعد فترة من عدم الاستقرار قررت أعتزال اللعب.

وأضاف أبو القاسم: بعد أن ابتعدت تماماً عن أجواء السلاح وبعد أخذ فترة راحة بدنية ونفسية مناسبة، أعدت التفكير مرة آخرى، فقررت أن اعود للتدريبات تدريجيًا وأقيم مستواي، وبعد تأكدي من أمكانية عودتي لمستواي مرة آخرى، أخبرت الجهاز الفني للمنتخب المصري عن رغبتي في المشاركة في كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة، وسعدت بوضعهم اسمي ضمن صفوف المنتخب الأول المشارك في البطولة، وما زاد من سعادتي شعوري برغبة أسرة السلاح في عودتي مرة آخرى وتشجيع الجماهير لي خلال المشاركة رغم تراجع مستوايا.

وعن مشاركته في كأس العالم للشيش بالقاهرة قال أبو القاسم: في منافسات الفردي لم استعد مستوايا بعد، ولكني وضعت قدمي على الطريق، أما في منافسات الفرق فقد كان لي دورًا هامًا مع المنتخب المصري وساهمت مع زملائي في لعب مباريات قوية.

وعن استعداد الفريق للأولمبياد قال ابو القاسم: لدينا الكثير من العمل في الفترة القادمة، فيجب علينا تقييم مستوانا والعمل على تحسين نقاط الضعف من أجل أن نصل إلى أفضل مستوى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، سنخوض خلال الفترة المقبلة بطولة إفريقيا وكأس العالم، وهدفنا فيهم تحسين تصنيفنا الدولي حيث سيؤثر على القرعة في الأولمبياد.

وعن فرص السلاح المصري في الأولمبياد قال أبو القاسم: السلاح المصري حقق طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية بفضل منظومة العمل المتجانسة بين جميع الأطراف من مجلس إدارة بقيادة كابتن عبد المنعم الحسيني، ومدربين وإداريين ولاعبين، أما سلاح الشيش فقد تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية ويتكون الفريق من مجموعة لاعبين لديهم خبرات كبيرة عالميًا وأولمبيًا مثل محمد حمزة الذي حقق العديد من الميداليات العالمية، ومحمد عصام، ومحمد حسن، بالإضافة إلى الوافد الجديد صاحب ال 16 عامًا عبد الرحمن طلبة الذي حجز مكانه وسط الفريق رغم صغر سنه، لذلك هذا الفريق يمتلك فرصة كبيرة للحصول على ميدالية أولمبية في الفرق، كما يمتلك باقي لاعبي المنتخب فرص كبيرة ايضًا، فالسلاح المصري سينافس على أكثر من ميدالية أولمبية في باريس.

واختتم علاء أبو القاسم تصريحاته قائلًا: أولمبياد باريس ستكون رابع دورة أولمبية اشارك فيها، أتمنى أن اختتم مسيرتي بميدالية أولمبية في الفرق.