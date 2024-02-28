فيلم “بتاع العرايس” يشارك في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

يشارك فيلم بتاع العرايس في مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، للمخرج عمروش بدر للمشاركة في ورشة الأفلام الوثائقية بالنسخة الـ25 من المهرجان، مع السفارة الأمريكية بالقاهرة وFilm Independent.

يستكشف السرد تعقيدات العلاقة بين الأب والابن، والصراع بين التطلعات الفنية وتحديات الواقع. بينما ينطلق شادي في رحلة منفردة، يجب عليه مواجهة ظلال ماضيه والخيوط السحرية التي ربطته ذات يوم بفن والده.

هل سيجد طريقة للتوفيق بين أحلامه وقسوة الحياة، أم ستظل خيوط الارتباط بينهما مقطوعة إلى الأبد؟. الفيلم يرصد اندثار فن العرائس في مصر حيث يسرد قصة حياة عاطف أبوشهبة، صانع عرائس في السبعينيات من عمره وما زال شغوفًا كالطفل الصغير بالدمى والعروض، على العكس من ذلك، ابنه شادي، في أوائل الثلاثينيات من عمره وهو أيضًا صانع عرائس متقن، يفقد الأمل في شغفه وعطاءه، يصل الأمر إلى صراعات الحياة اليومية.

يذكر أن المشروع حصد جائزتين من مبادرة The Factory في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وهما منحة أفلام مصر العالمية (يوسف شاهين) والثانية مائة ساعة مونتاج مقدمة من دريم برودكشن. "بتاع العرايس" قصة من قلب الواقعية السحرية حيث تلتقي الأحلام بالآلام، الفيلم من إخراج عمروش بدر، وإنتاج هينار ريان، بينو سمير، ياسين الإدريسي.