"Iwájú" أول مسلسل رسوم متحركة أفريقي على ديزني ينقل المشاهدين إلى لاغوس المستقبلية

ادعى حميد إبراهيم ، المؤسس المشارك لشركة الترفيه الأفريقية كوغالي ، في مقابلة صحفية أن شركته "ستركل مؤخرة ديزني" ، لم يتخيل أبدا أنه سينتهي به الأمر بالتعاون مع عملاق الإعلام.

يقول إبراهيم: "بعد المقابلة عندما عدت إلى المنزل ، قلت ما كان يجب أن أصيغها على هذا النحو ، كان يجب أن أكون أجمل قليلا بالطريقة التي صغتها بها ، لكن الحمد لله لم أنطق بها بشكل أجمل".

ولكن بفضل هذا التعليق ، تواصلت ديزني معه ومع مؤسسي Kugali الآخرين ، Ziki Nelson و Toluwalakin Olowofoyeku ، حول تطوير مشروع معا وهكذا ولد "Iwájú".

"Iwájú" هو عرض تدور أحداثه في نيجيريا المستقبلية ويتناول مواضيع مهمة ، مثل التفاوت في الأجور.

على الرغم من كونها "قصة حب لاغوس" ، إلا أنها لا تخجل من جانبها السلبي.

يقول المخرج زيكي نيلسون: "هناك بعض الحقائق أو الحقائق الأكثر قسوة الموجودة في لاغوس الحديثة والتي كان من المهم التفكير فيها".

كانت هناك أيضا بعض التحديات في إنشاء قصة أفريقية مع شركة أمريكية.

يوضح نيلسون"كانت هناك بالتأكيد صدامات ثقافية تجلت في اختلافات في الآراء عندما كنا نبني القصة ونصيغها، لكنني أحب أن أصدق أنه في النهاية لأننا مختلفون ، كل من ديزني وكوجالي ، كلانا يجلب أشياء مختلفة إلى الطاولة، و "Iwájú" كسلسلة هو انعكاس لنقاط القوة لما جلبناه إلى الطاولة .

أيضا جزء من فريق "Iwájú" هو مشرف المؤثرات البصرية مارلون ويست ، المعروف بالعمل في أفلام ديزني المحبوبة مثل "الأسد الملك" و "فروزن" و "موانا".

يقول ويست "عندما رأيت ما كانوا يحاولون القيام به ، وجوانب الخيال العلمي منه ، وأنه تم تصويره في إفريقيا ، وأنه كان قصة الجريمة هذه ، كانت موسيقى Afrobeat هذه، وكنت مثل ، لقد حددت كل هذه المربعات بالنسبة لي كشخص مبدع، وكان شيئا لم تفعله ديزني من قبل لصنع سلسلة طويلة ، للتعاون مع استوديو مختلف، لذلك كنت أعرف أنني يجب أن أكون جزءا منه.

يمثل "Iwájú" أول قصة أفريقية من ديزني ، ويشرح المستشار الثقافي للعرض ، Toluwalakin Olowofoyeku ، أهمية هذه اللحظة.

الأطفال مبدعون للغاية ويستوعبون الكثير مما يرونه. ليس الأمر كما لو أن لدي شيئا واحدا على وجه الخصوص أريدهم أن يروه أو يأخذوه، لا يوجد جدول أعمال في حد ذاته إنه فقط ، مهلا ، لقد نشأت وأنا أشاهد الرسوم المتحركة، لقد نشأت وأنا أشاهد الرسوم المتحركة الأمريكية.

كنت أعرف عن المدن التي لم أزرها من قبل، والتقطت العبارات اليابانية. لقد استوعبت الكثير من الأشياء التي استهلكتها وأشعر أنني أفعل نفس الشيء ".

سيكون "Iwájú" متاحا للبث على Disney + اعتبارا من 28 فبراير 2024.