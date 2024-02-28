هواوي تؤسس نادي "رواد التحول الرقمي الذكي" في شمال أفريقيا

نظمت شركة هواوي بنجاح منتدى تحويل العمليات لشمال أفريقيا (OTF) 2024 على هامش المؤتمر العالمي للهاتف المحمول 2024 في برشلونة، تحت شعار "نحو عصر جديد من التحول الرقمي الذكي"، وبمشاركة أكثر من 100 من المسؤولين الحكوميين، ومشغلي الاتصالات وقادة وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحللين لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز التحول الرقمي الذكي لشركات الاتصالات.

وخلال المنتدى، أعلنت هواوي ومشغلي الاتصالات في أفريقيا عن تأسيس ناد "رواد التحول في مجال الذكاء الرقمي"، الذي يمثل بداية لعصر جديد من التحول في مجال الذكاء الرقمي على مستوى منطقة شمال أفريقيا.

أكد بروس شون، رئيس قسم الخدمات التقنية العالمية في هواوي: "ستعمل الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع عملية التحول الرقمي الذكي، وتقديم خدمات ونماذج تشغيل جديدة. حيث أن شركات الاتصالات هى الأساس الذي يتضمن عقودًا من الخبرة والعمل، في حين أن التكنولوجيا الرقمية هي حجر الزاوية، التي نعتمد عليها في عمليات التحول الرقمي والتي تتضمن بيانات ذات جودة عالية ونظيفة مع منصات مناسبة ومواهب رقمية كافية. بينما يعد الذكاء الاصطناعي هو الآن المسرّع بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التقليدي والذكاء الاصطناعي التوليدي. ولقد نجحنا في الدمج بين الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، والتركيز على تأثيرها في مواجهة تحديات القطاع مما يساهم في خلق قيمة حقيقية."

أوضح تيم بانهام، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركةTM Forum ، أن "%73 من مشغلي خدمات الاتصالات الذين شملهم استطلاع الرأي عام 2023 يؤمنون أن "تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية" هما العاملان الرئيسيان اللذان يدفعان التحول الرقمي في شركات مقدمي خدمات الاتصالات، وقد بدأت بالفعل %79 من هذه الشركات بتعزيز أسس التحول الرقمي والاستفادة منها." كما قدم بانهام مفهوم "التقنيات الجديدة + الخدمات الجديدة + النماذج الجديدة = نمو جديد"، والذي يوفر مرجعًا قيمًا لمشغلي خدمات الاتصالات الإقليمية لتنفيذ التحول الرقمي.

وقدم سعيد أراجاو، المدير التنفيذي للتسويق بشركة Ethio للاتصالات، عرضًا تقديميًا حول أفضل الممارسات التي تتبعتها الشركة في تعزيز التحول الرقمي ودعم التنمية، منها خدمات الدفع الرقمية، وتعزيز الحوسبة السحابية لخدمة آلاف الصناعات المختلفة، وبناء نظام ايكولوجي رقمي متكامل، مما يساهم تدريجياً في التحول الرقمي الوطني.

أكد تيري هيي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي شمال أفريقيا (شمال وغرب ووسط أفريقيا)، على التزام هواوي الراسخ بدعم وتطوير قطاع الاتصالات في منطقة شمال أفريقيا على مدار 25 عامًا، وذلك في إطار رؤيتها "في أفريقيا، من أجل أفريقيا". وركز هيي، على أهمية نجاح أعمال عملائها في المنطقة، مؤكدًا على أن التحول الرقمي الذكي هو الطريق الرئيسي لدعم نمو مشغلي خدمات الاتصالات في المستقبل. كما أشار هيي إلى استعداد هواوي للتعاون بشكل وثيق مع جميع شركاء الصناعة في المنطقة لتمكين العصر الجديد من تحول الذكاء الرقمي في أفريقيا.

