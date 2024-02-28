الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مالي..31 قتيلاً على الأقل و10 جرحى في حادث حافلة

مالي
مالي

قتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصيب 10 آخرون عندما فقد سائق السيطرة على حافلة ركاب في جنوب مالي ، حسبما ذكرت حكومة البلاد.

وكانت الحافلة التي تقل ماليين ومواطنين من منطقة غرب أفريقيا الفرعية في طريقها إلى بوركينا فاسو عندما "انقلبت"، وفقا لبيان صحفي نشر على صفحة وزارة النقل والبنية التحتية المالية على فيسبوك.

 وقع الحادث حوالي الساعة 5 مساء في كومانتو، جنوب باماكو، "الحصيلة المؤقتة هي 31 قتيلا على الفور و 10 جرحى ، بعضهم في حالة خطيرة".

في 19 فبراير، لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 46 آخرين في حادث سير بين حافلة نقل عام وشاحنة في وسط مالي.

الحوادث التي تنطوي على حافلات النقل العام شائعة في مالي.

 

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