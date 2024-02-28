اندرايف تناشد الركاب مضاعفة الرحلات للمشاركة في حملة دوائر الخير

قال مينا عماد مدير التسويق في الشرق الأوسط بشركة اندرايف، إن حملة تبرعات "دوائر الخير" من خلال توفير كراتين غذائية لـ 250 ألف فرد في شهر رمضان المبارك بـ 12 محافظة، تؤكد أهداف الشركة في تقديم الخدمات المجتمعية في الأسواق التي تتواجد فيها.



أضاف عماد: "بينما نرى مصر سوقاً مؤثرة وفعالة لشركتنا نؤمن أن المبادرات الخيرية هي أحد أهم أهدافنا في السوق المصرية لسد وتلبية احتياجات المجتمع ليس فقط من خلال توفير خدمات نقل ذكي وشحن وتوصيل بل ايضاً مساعدة الأسر المحتاجة لقضاء شهر رمضان المبارك بأفضل ظروف معيشية".



تابع: "نحث جميع مستخدمينا على مضاعفة الرحلات في شهر رمضان ليكونوا جزءً من دوائر الخير التي كلما زادت وتوسعت ساهمت في توفير المزيد من المواد الغذائية وتحقيق أهداف المبادرة، كما تستمر اندرايف في مواصلة جهودها بالتعاون مع مؤسسات خيرية مهمة مثل بنك الطعام المصري لإعانة المصريين سواءً في مجال النقل الذكي أو الخدمات المجتمعية".