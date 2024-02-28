اندرايف تطلق حملة دوائر الخير لإطعام 250 ألف صائم

أطلقت اندرايف، منصة الخدمات الحضرية والتنقل العالمية، بالتعاون مع بنك الطعام المصرى وتحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي حملة تبرعات تحت شعار "دوائر الخير" بهدف المسؤولية المجتمعية من خلال توفير كراتين غذائية لـ 250 ألف فرد في شهر رمضان المبارك بـ 12 محافظة.



وتتعاون اندرايف مع بنك الطعام المصري بـ توفير 35 ألف كرتونة غذائية من عوائد الرحلات وتصنف كل رحلة كـ دائرة من دوائر الخير ، وتهدف اندرايف الوصول إلى عدد الرحلات يقدر بـ 120 مليون دائرة خير خلال شهر رمضان بهدف إعانة الأسر المحتاجة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حيث تحتوي كل الكرتونة على مواد غذائية سكر، أرز، مكرونة، فول، دقيق، لوبيا، بلح، زيت، صلصة ، شاي، جبن وملح والتي تسد احتياجات وجبات إفطار وسحور شهر رمضان.



قال مينا عماد مدير التسويق في الشرق الأوسط بـ اندرايف : " نهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية في الأسواق التي تتواجد فيها وبينما نرى مصر سوقاً مؤثر وفعال لـ شركتنا نؤمن أن المبادرات الخيرية هي أحد أهم أهدافنا في السوق المصري لـ سد وتلبية احتياجات المجتمع ليس فقط من خلال توفير خدمات نقل ذكي وشحن وتوصيل بل ايضاً مساعدة الأسر المحتاجة لقضاء شهر رمضان المبارك بـ أفضل ظروف معيشية".



وأضاف مينا خلال المؤتمر الصحفي :" نحث جميع مستخدمينا على مضاعفة الرحلات في شهر رمضان ليكونوا جزءً من دوائر الخير التي كلما زادت وتوسعت ساهمت في توفير المزيد من المواد الغذائية وتحقيق أهداف المبادرة، كما تستمر اندرايف في مواصلة جهودها بالتعاون مع مؤسسات خيرية هامة مثل بنك الطعام المصري لإعانة المصريين سواءً في مجال النقل الذكي أو الخدمات المجتمعية"



عبر محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري عن سعادته بالتعاون مع اندرايف، معتبرا ذلك بأنه توسيع لدائرة شركاء النجاح لبنك الطعام المصري، وهو ما يساعد على زيادة عدد الأسرة المستحقة للاستفادة من برامج الإطعام المختلفة، مشيرا الى ان الاعتماد على منصة اندرايف يضمن الوصول إلى المزيد من المستفيدين في جميع أنحاء مصر لضمان الأمن الغذائي للجميع والاحتفال بشهر رمضان المعظم فى تلك المنازل التي تحتاج الى الدعم والرعاية، خاصة أن استراتيجية بنك الطعام المصري خلال الشهر الفضيل تهدف إلى تغطية أكبر عدد من المستفيدين من خلال البرامج المختلفة التي يتبناها البنك.



يعد شهر رمضان بالنسبة لبنك الطعام المصري من اهم واكثر الفترات نشاطا خلال العام لما شاهده من أنشطة وفعاليات متعددة للمساهمة فى وصول الغذاء لعدد كبير من المستحقين، باعتباره مؤسسة متخصصة في الإطعام، سعيا لتحقيق النفع العام والريادة فى توفير الغذاء اللازم للمستحقين، وتنفيذ استراتيجيته القائمة على مبدأ " الغذاء أساس الحياة"، وحرصه على عقد المزيد من الشراكات للوصول الى كافة المستحقين فى جميع أنحاء الجمهورية.

