السيسي يحقق حلم شاب من ذوي الهمم بالحصول على عضوية نادي الزمالك

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي حلم شاب في الحصول على عضوية نادي الزمالك، خلال احتفالية «قادرون باختلاف».

عضوية بنادى الزمالك

وقال الشاب عبدالرحمن من ذوي الهمم، في الاحتفالية التي بثتها «إكسترا نيوز»: «نفسي أطلب من حضرتك طلب يا سيادة الرئيس، نفسي فى عضوية بالنادى اللي أنا حبيته من صغري واتربيت على حبه، مدرسة الفن والهندسة، نادي الزمالك».

ليردّ الرئيس السيسي قائلًا «طب يعني العضوية كلها موجودة ورا مننا».

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

واستجاب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لتوجيهات الرئيس السيسي خلال حضوره الاحتفالية، قائلًا: «غدا الساعة 3 عصرًا نتشرف بوجود البطل، وهيكون معاه كارنيه العضوية الخاص به».