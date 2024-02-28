الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يحقق حلم شاب من ذوي الهمم بالحصول على عضوية نادي الزمالك

السيسي يحقق حلم شاب
السيسي يحقق حلم شاب من ذوي الهمم بالحصول بعضوية نادي الزمالك

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي حلم شاب في الحصول على عضوية نادي الزمالك، خلال احتفالية «قادرون باختلاف».

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نص كلمـــة الرئيس السيســي خلال احتفالية "قادرون باختلاف"

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السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

عضوية بنادى الزمالك

وقال الشاب عبدالرحمن من ذوي الهمم، في الاحتفالية التي بثتها «إكسترا نيوز»: «نفسي أطلب من حضرتك طلب يا سيادة الرئيس، نفسي فى عضوية بالنادى اللي أنا حبيته من صغري واتربيت على حبه، مدرسة الفن والهندسة، نادي الزمالك».

ليردّ الرئيس السيسي قائلًا «طب يعني العضوية كلها موجودة ورا مننا».

 حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

واستجاب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لتوجيهات الرئيس السيسي خلال حضوره الاحتفالية، قائلًا: «غدا الساعة 3 عصرًا نتشرف بوجود البطل، وهيكون معاه كارنيه العضوية الخاص به».

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