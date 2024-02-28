العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة بمنشآت البحر الأحمر

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ندوة توعوية للعاملين بالقطاع السياحي في مجال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بفندق راديسون القصير بمدينة القصير ، للتعريف ببعض أحكام القانون فيما يخص التشغيل و مفهوم الأجر والأرباح ونصيب العاملين منها ، وكذلك اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وتقييم المخاطر،وركز على المخاطر الكهربائية ، وأهمية إتباع التعليمات ،وخطة الطوارئ، وكيفية إعدادها ، وذلك لمواجهة الأزمات ،والكوارث.وكيفية حماية الافراد، والممتلكات ،وتوفير مناخ عمل آمن ، وذلك في ضوء سلسلة الندوات التى بدأتها المديرية فى مواقع العمل داخل المحافظة للقيام بمهامها المنوطة بها فى توعية العاملين بالحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ..



وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تاتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف للعاملين بمختلف المنشآت حول أحكام قانون العمل والحقوق والواجبات وتعزيز علاقات العمل بين أصحاب الاعمال والعمال من أجل توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الندوة عماد رجب مدير إدارة التوجيه الفني ، وايمن فوزى مسؤول السلامة والصحة المهنية بمكتب عمل القصير، ومديري الموارد البشرية ، وعدد من العاملين بفندق فلامنكو وموفنبيك ،وراديسون ، حيث بدأت الندوة بكلمة مدير المديرية حول قانون العمل ، وقانون 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم ،وأكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة وإشراكهم فى سوق العمل، واستيفاء نسبة الـ 5%فى المنشآت ، كما تطرق للحديث عن عن الإجازات الاعتيادية والمرضية والاستثنائية وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الأرباح ، كما تضمنت الفعاليات شرح مفهوم السلامة والصحة المهنية ، وكيفية تحقيقها فى تأمين بيئة العمل، كما أكد مدير المديرية على أن المديرية حريصة على التعاون مع كل المنشآت والشركات لتوفير كل الدعم داخل بيئة العمل، وإرشادهم دائما ، وأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن ويجب الحفاظ عليها بشتى الطرق.