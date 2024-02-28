الكشف الطبى على 1250 مواطن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1250 حالة، خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية نجم، التابعة لمجلس قروى حلوة بمركز ومدينة مطاى شمال المنيا، على مدار يومى 26 و27 فبراير الجاري.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية، حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية، لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم .

من جانبه إستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة فى مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 208 حالة جراحة، 260 حالة باطنة ، 412 حالة أطفال ، 38 حالة اسنان، 77 حالة نساء ، 48 حالة تنظيم الأسرة، 128 حالة جلدية ، 79 انف واذن ، الى جانب إجراء 209 تحاليل متنوعة ، و 8 حالات موجات صوتية ، و 4 حالات أشعة سينية ، و 117 كشف مبكر للضغط والسكر ، وحالتى خلع أسنان وتحويل 3 حالات للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد (115) مترددا ، من خلال 9 عيادات متنقلة.