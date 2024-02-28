اتصالات من &e تطلق برنامج المكافآت الرقمي TouchPoint

أعلنت شركة اتصالات من &e في مصر، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك أبوظبي التجاري - مصر الذي ينتمى إلى أحد أكبر البنوك الاماراتية العاملة بمصر، وذلك ليطلق البنك برنامج المكافأت الرقمي TOUCHPOINTS الذي يكافئ العملاء كلما استخدموا قنوات البنك الرقمية ومنتجاته المختارة.

وتم الاحتفال بهذا التعاون في مقر البنك بحضور إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري – مصر والمهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من &e وعدد من كبار المسئولين وكذلك كل من شارك في هذه الخطوة الهامة من كلا الجانبين.

أعرب إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي التجاري - مصر عن اهتمامه بالشراكات كوسيلة لتحقيق خطة البنك الاستراتيجية للنمو ودفع التطور التكنولوجي لتفعيل هدف ورؤية أبوظبي التجاري في مصر في أن يكون البنك الأفضل لعملائه وذلك من خلال تقديم خدمات على أعلى مستوى وتجربة مصرفية ذات قيمة مضافة. واضاف: "اخترنا أن نطلق برنامج المكافأت الرقمي بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المقدمة من شركة اتصالات من &e لثقتنا في إمكانيتهم وقدرتها على توفير أحدث التقنيات. ونتطلع ان يحقق البرنامج TOUCHPOINTS رضا العملاء لانه يقدم نموذج فريد في السوق حيث كلما زادت استخداماتهم لقنوات البنك ومنتجاته المختارة كلما زادت قيمة مكافأتهم."

ومن جانب أخر، يعكس هذا التعاون رؤية اتصالات من &e في مصر، واستراتيجية تحولها من شركة اتصالات إلى شركة حلول تكنولوجية متكاملة تقدم نموذجا رائدا ومتكاملا في السوق المصري، من خلال ترسيخ مكانة الشركة في قطاع الاستثمار التكنولوجي والخدمات الرقمية، ؛ وتوفير العديد من الحلول لرقمنه الخدمات المالية وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات من أجل تحقيق رؤية مصر 2030.

أعرب المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة اتصالات من&e، عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري، الرائد في مجال الخدمات المصرفية، مؤكدًا على حرص الشركة على تقديم حلول رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء، وتلعب دورا حيويا في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقال يحيى: " تُمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق أهداف كل من اتصالات من &e وبنك أبوظبي التجاري، حيث تُعزز من مكانة كل منهما في السوق المصري، وتُفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المستقبل."