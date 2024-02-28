Netflix تزيل وصول الحسابات القديمة إلى فواتير Apple iTunes

أولئك الذين كانوا يدفعون لـ Netflix من خلال iTunes على مدار الأعوام الماضية سيتعين عليهم قريبًا أن يقولوا وداعًا لأسعارهم المنخفضة والمخفضة. أكدت الشركة لـ The Verge أنها بدأت في إزالة وصول المستخدمين إلى خطة فواتير iTunes الخاصة بهم لخدمة البث. وقال مومو تشاو، ممثل Netflix للنشر، إن "الأعضاء في الخطة الأساسية الذين كانوا يستخدمون طريقة الدفع في iTunes" سيتعين عليهم الآن الدفع للشركة مباشرة باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم.

توقفت Netflix عن السماح للعملاء الجدد بالتسجيل للحصول على اشتراكات داخل التطبيق على أجهزة Apple في عام 2018 لتجنب منح هذه الأخيرة عمولة. لقد سمح لأولئك الذين كانوا يدفعون بالفعل من خلال شركة Apple بالاحتفاظ بتفضيلات الدفع الخاصة بهم، وقال شخص واحد على الأقل إنهم ما زالوا يستمتعون بسعر الخدمة البالغ 10 دولارات شهريًا حتى تم استبعادهم من أسعار جدهم.

أوقفت الشركة خطتها الأساسية البالغة 10 دولارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة العام الماضي، والتي كانت أرخص خيار خالي من الإعلانات في المناطق. وبعد زيادة الأسعار بعد بضعة أشهر من هذا الحدث، كان على العملاء الجدد دفع ما لا يقل عن 15.49 دولارًا للحصول على تجربة مشاهدة لا تتخللها الإعلانات. يكلفهم الخيار المدعوم بالإعلانات الآن 7 دولارات شهريًا، في حين أن الطبقة المميزة التي تأتي مع دعم لأربعة أجهزة وUltra HD تكلف المشتركين الآن 23 دولارًا. سيتعين على العملاء الذين اعتادوا الدفع من خلال iTunes أن يدفعوا الآن هذه الأسعار - أي إذا كانوا لا يزالون يريدون إبقاء اشتراكاتهم نشطة.