سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

تمكنت امرأة من ولاية أوريغون الأمريكية من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحجم لسانها غير المعتاد، الذي بلغ محيطه 13 سنتيمترا.

وقالت جيني دوفاندر، المقيمة في بورتلاند، إنها كانت تقرأ موسوعة غينيس للأرقام القياسية لعام 2023 مع ابنها عندما رأت أن هناك فئة خاصة بأكبر محيط لسان.

وأضافت أنها كانت تعرف دائما أن لسانها كبير، ولكنها قررت أن تقيسه في المنزل لاعتقادها بأنها ستكون قادرة على دخول موسوعة غينيس لهذا العام.

وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد أجرى طبيب أسنان دوفاندر القياس عن طريق لف خيط تنظيف الأسنان حول لسانها، ثم قياس طول الخيط.

وبعد حصولها رسميا على لقب صاحبة أكبر محيط لسان في العام، قالت دوفاندر، إنها فخورة بهذا الإنجاز وبلسانها الذي وصفته بأنه "غير عادي".

وأوضحت ساخرة: "اللسان عضلة رشيقة فهي الوحيدة التي نستخدمها طوال النهار في التحدث والأكل دون أن تتعب".