بيراميدز يقرر تجميد مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز قرر تجميد مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أن تم غلق (حنفية الفلوس) في ظل تراجع النتائج والخروج من دوري أبطال افريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "بيراميدز روح البطولة منعدمة تماما لدى لاعبيه، ودائما يخرجون للحديث عن المظلومية سواء من الحكام او المنظومة، وعليهم الكفاح في المباريات بدلا من إلقاء اللوم على أطراف آخرى".

وأضاف: "الأهلي كان لديه مشكلة في غانا بسبب موضوع الطائرة، ولم يكن هناك حجة للاعبين من أجل تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية، وهذا هو الفارق بين الأهلي والزمالك وأي نادٍ آخر.. هناك تاريخ وبطولات ومسئولية وجماهيرية كبيرة".

وأكمل: "هناك لاعبين لعبت للأهلي والزمالك حاليا في بيراميدز مثل علي جبر واحمد فتحي واحمد الشناوي ورمضان صبحي وغيرهم، فهل هم يقدمون نفس المستوى الذي كانوا عليه في القطبين، هناك فرق شاسع".

وأتم: "تجميد مستحقات لاعبي بيراميدز من أفضل القرارات التي تم اتخاذها".