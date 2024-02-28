غرف عمليات وحملات مكثفة لاستقبال شهر رمضان بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على إتمام كافة الإستعدادات لإستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك خلال ترؤسه المجلس التنفيذى الذى عقد اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والعميد محمد توفيق المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات، ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب و الشيوخ .

فى مستهل الإجتماع، قدم المحافظ التهنئة ، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم ، داعيا الله عزّ وجل ، أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات ، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما ناقش المحافظ كافة الإستعدادات لإستقبال الشهر المعظم ، موجها مديرية التموين بتوفير السلع التموينية لدى البدالين ، ومنافذ بيع السلع الإستهلاكية ، و مد فترات عمل المخابز ومتابعة عملية الإنتاج ، و كذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز ، وتكثيف المتابعة على المستودعات .

والتأكد من جاهزية معارض " أهلاً رمضان " وتعزيزها بشكل دائم بالسلع الأساسية والسكر، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية ، لمتابعة موقف الأسعار بالأسواق والإشتراك بحملات تفتيشية مع مديريتى ، الصحة ، والطب البيطري ، للتأكد من سلامة اللحوم والسلع المعروضة ، والتواصل المستمر على مدار الساعة ، بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التموين ، و ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، لفحص شكاوى المواطنين ومتابعة الموقف التموينى أولا بأول.

وفي قطاعى الصحة والطب البيطري ، وجه المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات ، و مراكز طب الأسرة ، والتأكد من جاهزية المجازر ، وذلك بجانب دورهما فى حملات الرقابة على المنشآت الغذائية ، كما وجه المحافظ قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، بتشكيل فرق فنية للطوارئ ، و صيانة الأعطال ، و الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين ، مؤكداً على إدارة المرور بتشكيل خطة مرورية ، تتضمن تكثيف الخدمات بالميادين ، والشوارع الرئيسية خاصة بأوقات الذروة.

كما استعرض المحافظ خلال الإجتماع ، خطة مديرية الأوقاف لتجهيز المساجد ، لإقامة صلاة التراويح وتواجد الأئمة والدعاة المعتمدين ، وفقًا للضوابط التى حددتها الوزارة ، حيث أعلنت مديرية الأوقاف ، عن تخصيص ٥٢٣ ساحة لصلاة التراويح طوال الشهر الفضيل ، و ١٩٤ مسجدا للتهجد و ٢٥٥ مسجدا للإعتكاف .

وخلال الإجتماع ، شدد المحافظ على التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية ، وأملاك الدولة ، والبناء المخالف ، ومصادرة المواد والأدوات ومعدات البناء ، وأى تشوينات ، والتنسيق مع مديرية الزراعة و حماية الأراضى ، مؤكدا استمرار حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة ٢٢ ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

كما وجه المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي ، بالتنسيق مع الجمعيات والأوقاف لتوفير المساعدات والمواد الغذائية ، وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى ، ومراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة فى التوزيع ، كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالإشراف على معارض " أهلاً رمضان " والتأكد من توافر السلع وتكثيف حملات النظافة ، ورفع المخلفات بشكل دورى ، وخاصة بمحيط المساجد و مراجعة اعمدة الإنارة بالشوارع ، والمرور على المواقف ، إلى جانب تكثيف حملات الإشغالات ، بالتعاون مع شرطة المرافق والإشراف على ساحات صلاة التراويح ، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف .

وفى ختام المجلس ، استعرض المهندس هشام عباس ، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة ، والإستثمارية بالمحافظة ، عن العام المالي 2023 /2024 ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات، والهيئات ، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.