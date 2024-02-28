جامعة المنيا: تزويد مستشفى الكلى بـ25 وحدة غسيل كلوى جديدة

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، انه تم تزويد وحده الغسيل الكُلوى ، بمستشفى الكُلى والمسالك الجامعى ، بعدد ٢٥ ماكينة غسيل كُلوى جديدة ، من أجود ماكينات الغسيل، وذلك لتحسين الخدمه للمرضى المترددين على المستشفى ، وتلقي أفضل خدمة علاجية لهم ، من الكوادر الطبية والفنية بالمستشفى ، حيث تعمل وحدات الغسيل المجهزة للتعامل الفورى ، مع استقبال أى حالات طارئة والتدخل السريع ، مع توفير الاحتياجات الطبية اللازمة.

و ترأس الدكتور عصام فرحات لمجلس جامعة المنيا الدوري ، وبحضور عمداء الكليات ، ومدير مركز ضمان الجودة ، والمدير التنفيذي للمعلومات ، والمستشار القانوني ، وأمين عام الجامعة، وأكد دكتور فرحات على التزام الجامعة التام ، بتقديم مستشفياتها لخدمات صحية مُتميزة ، ومُتكاملة وعالية الجودة للمجتمع المحلي والجامعي ، بما يتفق مع رؤية الدولة المصرية في توفير مستوى راق يليق بالمواطنين، ووجه رئيس الجامعة ، بتطوير المناهج الدراسية واللوائح ، مع استحداث واقتراح برامج جديدة ، ومواكبتها لتلبية متطلبات سوق العمل ، ولتتماشى مع أحدث صيحات علوم الإنسانيات الرقمية ؛ تنفيًذا لتوجيهات الدولة وخُططها الإستراتيجية للتنمية ، ورؤية الجامعة في الإرتقاء المستمر بمستوى العملية التعليمية ، والوصول إلى أحدث الطرق الحديثة في التعلم ، لتخريج طالبًا مؤهلاً على المنافسة ، في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وناقش المجلس مقترح تفعيل وحدة الخريجين بالكليات ، وإيجاد آليات فعالة لدورها الهام ، لمتابعة كفاءة الخريجين ، وتنمية وتطوير مهاراتهم ، موجهًا بإستمرار عقد العديد من اللقاءات والدورات التدريبة لهم ، وتعزيز قنوات الإتصال مع مؤسسات سوق العمل ، وإنشاء قاعدة بيانات تكشف ما يتطلبه ، وفرص العمل المتاحة أمامهم ، بالإضافة ، إلى إحداث التواصل الفعال والدائم بينهم وبين الجامعة ، بما يُحقق أثره الإيجابي على سمعة الجامعة الأكاديمية ، وتصنيفها العلمي.

ومساهمة في إثراء البحث العلمي والمناهج العلمية ، والإلتزام بمعاييرها وضوابطها وشروطها ، ناقش المجلس قرار تفعيل نظام مُوحد لإدارة المجلات العلمية ؛ لضمان جودة الرسائل وضمان نشر مضمونها ، على أن يتبع هذا النشاط البحثي لضوابط صندوق البحوث بالجامعة ، مع تحديد لجنة عُليا تتابع مهام العمل وحيثياته ، وتحديد مُواصفات واضحة للنشر للكليات العملية والنظرية ، على أن يكون النشر إلكترونيًا فقط، وتشجيعًا للباحثين على المشاركة في البحوث التطبيقية التي تخدم البيئة ، وتُحقق رؤية الدولة وجهودها في الحفاظ على تحقيق الإستدامة ، أعلن الدكتور عصام فرحات ، عن جائزة الجامعة لأفضل مشروع بحثي تطبيقي مرتبط بالبيئة ، يُقدم من المشاركين بالجامعة ، على أن يضيف المشروع خدمات تطبيقية تؤدي إلى خدمة مجتمع الجامعة والمجتمع الخارجي.

ومن جانبه استعرض الدكتور احمد شوقي زهران ، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ، آخر المستجدات بزيارات فرق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، التي تجريها بكليات الطب البشري ، وطب الأسنان ، وكلية التربية للطفولة المبكرة ، وبرنامج اللغة الفرنسية بكلية الألسن ، وإعداد معلم علم النفس بكلية التربية ، وانطباعات الهيئة برئاسة الدكتورة ثناء راضي ، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد ، وإشادتها بحراك قيادة الجامعة ،ـ وخُططها في اعتماد جميع كلياتها وبرامجها خلال عامين قادمين ، موضحًا مستجدات الهيئة ومعاييرها في الإعتماد البرامجي والمؤسسي خلال الفترات القادمة ، مشيرًا بإستعدادات كليات التربية النوعية ، والتمريض ، والتربية الرياضية ، والصيدلة ، والعلوم ، والهندسة ، للتقدم للاعتماد.

وأشار الدكتور وليد مكرم ، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ، بتفعيل خُطط التدريب والمتابعة المستمرة لمنصة ثنكي الإلكترونية "" Thinqi ؛ لتقديم خدمات متميزة تسهل العملية التعليمية بشكل عام، إلى جانب دقة البيانات وسرعة الأداء في تنفيذ كافة الأعمال ، وتسهيل العملية التعليمية، وتوفير الوقت والجهد لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.