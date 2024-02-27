اتصالات من &e توقع شراكة استراتيجية مع AWS لتسريع التحول السحابي في القطاع

أعلنت شركة اتصالات من &e في مصر، الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة Amazon Web Services (AWS) بهدف تسريع التحول السحابي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2024 الذي يعقد في برشلونة، إسبانيا.



يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية اتصالات من &e في مصر التي تستهدف توفير خدمات السحابة اعتماداً على أحدث التقنيات، بما يسهم في توفير سرعات أعلى وإمكانيات أكبر لنقل البيانات وتوفير سعة تخزين أكبر، بالإضافة إلى كفاءة تشغيلية أعلى لمجموعة واسعة من الخدمات للشركات والأفراد في مختلف القطاعات.



يُركز هذا التعاون على الاستفادة من منصة AWS السحابية، وهي حل سحابي هجين يُقرب البنية التحتية والخدمات الخاصة بـ AWS من العملاء، لتحديث اتصالات من &e في مصر من خلال مجموعة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركة &e. ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة في اعتماد السحابة والتحول الرقمي داخل المنطقة.



قال المهندس عمرو فتحي، رئيس قطاع التكنولوجيا والمعلومات بشركة اتصالات من &e في مصر: "جاءت هذه الشراكة لتؤكد على التزام اتصالات من &e في مصر بتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائها. ومن خلال دمج حلول AWS Outposts، تستعد اتصالات من &e في مصر لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لديها، وإضفاء مزيد من المرونة والسرعة على عملياتها، ومساعدتها على البقاء في المقدمة في مشهد رقمي سريع التطور."

أضاف: "من المتوقع أن يساهم هذا التعاون بين AWS واتصالات من &e في مصر بشكل كبير في تطوير البنية التحتية للاتصالات وجودة الخدمة، والاعتماد على تقنيات سحابية متقدمة، فضلاً عن تبسيط العمليات وتعزيز الابتكار وتعزيز تجارب العملاء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

أشار إلى أن اتصالات من &e في مصر، ستتمكن من خلال هذه الشراكة، من تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لعملائها، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وسرعة الوصول إليها وهي خطوة مهمة في رحلة التحول الرقمي لشركة اتصالات من &e في مصر. ومن خلال الاستفادة من تقنيات AWS، ستتمكن اتصالات من e& في مصر من البقاء في المقدمة في مشهد الاتصالات سريع التغير.