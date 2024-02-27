الثقافي الإسباني يستضيف فعاليتين للرقص المعاصر والأفلام القصيرة

يستضيف المركز الثقافي الإسباني (معهد ثربانتس بالقاهرة)، بالتعاون مع مهرجان Breaking Walls لفنون الأداء والرقص، في نسخته السادسة المنعقدة بالقاهرة خلال فبراير ومارس 2024- اثنتين من العاليات الفنية، إذ يستضيف الأربعاء 28 فبراير الجاري، فعالية رقص معاصر تضم ثلاثة عروض وهي "مانيكان" من إخراج فاطمة الزهراء، والفزاعة (خيال المآتة) من إخراج خلود ياسين، و"لعبة، صورة، مهمة" للفنان بن جرينبرج، وذلك بمقر معهد ثربانتس بالقاهرة في تمام الساعة السابعة. والدخول مجاني مع التسجيل المسبق، حسبما أفاد المهرجان ومعهد ثربانتس من خلال منصتيّهما عبر موقع فيسبوك، وتغلق الأبواب مع بدء العروض منعاً للتأثير على سير العروض.

ويتكرر التعاون، في إطار المهرجان، بتنظيم فعالية عروض أفلام قصيرة عن فنون التعبير الحركي والمسرحي بالرقص والأداء، في إسبانيا ودول أمريكا الناطقة بالإسبانية، في تمام السادسة من مساء الخميس 7 مارس المقبل. وتتضمن الفعالية عرض سبعة أفلام قصيرة، وهي Homo femina (الأرجنتين، 35 دقيقة)، وRed Hood (الأرجنتين، تشيلي، 8 دقائق)، وCocito (إسبانيا، فرنسا، 17 دقيقة)، وكاديناس (بيرو، 4 دقائق)، والفجوة (إسبانيا، 10 دقائق)، والرقصة الثانية (إسبانيا، 27 دقيقة)، وفي بشرتي (إسبانيا، 14 دقيقة).

تأتي الفعاليتان في إطار البرنامج الثقافي لمعهد ثربانتس الذي يعمل على توطيد العلاقات الثقافية بين البلدان المضيفة والبلدان الناطقة بالإسبانية، والتعريف بالثقافة واللغة الإسبانية بالتعاون مع مختلف الكيانات المحلية الفنية والثقافية والهيئات التابعة للبلدان الناطقة بالإسبانية.

ينظم المعهد فعالياته بمصر من خلال مقريه في القاهرة والإسكندرية، كما يتواجد عالمياً من خلال شبكة مراكزه في 88 مدينة و45 دولة على مستوى العالم.