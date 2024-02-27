الثلاثاء 27 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

حضري حشوة التونة بالمشروم وتمتعي بمذاق لذيذ

حشوة التونة بالمشروم
حشوة التونة بالمشروم

حشوة التونة بالمشروم من الحشوات السهلة واللذيذة التي يمكنك حشوها للسمبوسة، وفيما يلي نقدم لك طريقة إعدادها بكل سهولة.

 

حشوة التونة بالمشروم

طريقة عمل حشوة التونة بالمشروم للسمبوسة

المقادير

- التونة : عبوة (مقطعة)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الفلفل الملوّن : كوب (مفروم)

- الفطر : 10 حبات (طازج ومقطع)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيتون أسود : ربع كوب (مقطع لحلقات)

- جبن موزاريلا : حسب الرغبة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- عجينة سمبوسة : حسب الحاجة

 

طريقة التحضير

يُقلى البصل المفروم في الزيت، حتى يصبح طرياً، ثم يضاف إليه الثوم والفطر ويترك حتى درجة الإستواء، ثم نضيف الفلفل الأخضر ونقلب قليلاً، مع الحرص على عدم حرقه.

نرفع الحشوة عن النار، ثم نضيف إليها التونة المقطعة، وجبن الموزاريلا، والزيتون الأسود، وتقلب المكونات جيداً، ثم نرش الملح والفلفل الأسود بحسب الرغبة مع التقليب.

تُحشى عجينة السمبوسة بالحشوة، وتُقلى حتى تتحمر في الزيت، وتُقدم ساخنة.

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