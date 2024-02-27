في دقائق.. حضري حلوى باردة بالشوكولاتة الصحية

حلوى باردة بالشوكولاتة من الأكلات السريعة والسهلة التي يمكنك تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

حلوى باردة بالشوكولاتة

طريقة عمل حلوى باردة بالشوكولاتة

المقادير

- بسكويت الشاي السادة : 3 اكواب (مطحون)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب

- الكاكاو : 3 ملاعق كبيرة

- القشطة : علبة

طريقة التحضير

في وعاء، ضعي البسكويت، والكاكاو، والقشطة، والحليب المكثف.

قلبي المكونات حتى تتداخل ثم شكلي الخليط إلى دوائر متساوية الحجم، أو افردي المكونات في قالب.

أدخلي الحلى إلى الثلاجة حتى يبرد جيداً ثم يُقطع ويُقدم.

فوائد الكاكاو

تقلل ضغط الدم المرتفع

بودرة الكاكاو قادرة على خفض ضغط الدم المرتفع. فبودرة الكاكاو تحتوي على الـ"فلافونول" القادر على تحسين مستوى أكسيد النيتريك في الدم وتعزيز وظائف الأوعية الدموية وخفض الضغط.

غنية بمضادات الأكسدة

بودرة الكاكاو غنية بمضادات الأكسدة، التي تقاوم الالتهابات وتحسن من ضخ الدم وتقلل ضغط الدم العالي وتسيطر على مستوى السكر في الدم وتحسن مستوى الكوليسترول.

فوائد الكاكاو للمناعة وفي محاربة السرطان

أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكاكاو له تأثير تنظيمي على الجهاز المناعي، كما أن الكاكاو يقوم بحماية الحمض النووي من المواد المؤكسدة وبالتالي محاربة السرطان، ويعتقد العلماء أن سبب هذا التأثير هو أيضاً وجود مادة الفلافانول المضادة للأكسدة.

ولكن الدراسات على البشر أظهرت نتائج متضاربة بالنسبة لتأثير الكاكاو على السرطان، بالتالي فإن تأثير الكاكاو على السرطان يحتاج لدراسة أكثر من العلماء.

تحسين المزاج

تحتاج النساء بعد مشقة يوم طويل مرهق نفسيًا وجسديًا إلى مشروب محسن للمزاج، يحتوي الكاكاو على التريبتوفان الذي يدخل في تكوين هرمون السعادة السيرتونين، كما يحتوي على الكافيين، كل ذلك يجعله مقاومًا للاكتئاب ومحسنًا للمزاج.

فوائد الكاكاو للمراة الحامل

يحتوي الكاكاو على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، بالتالي فإن هناك العديد من فوائد الكاكاو للنساء الحوامل، لذلك فإنه يسمح بتناول كوب واحد من مشروب الكاكاو الساخن يومياً فقط.