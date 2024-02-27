بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تشارك فى نموذج محاكاة البريكس برعاية رئيس مجلس الوزراء

د. أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد: وضع خطة عمل لنماذج محاكاة بالكلية بهدف تعزيز منظومة الوعى الإقتصادي والسياسى لطلاب الجامعة

شاركت كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فى افتتاح نموذج محاكاة البريكس برعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة وزارة الخارجية ممثلة فى مساعد وزير الخارجية للتكتلات الاقتصادية ونائب وزير المالية المصرى ووزير التجارة والصناعة وسفير الهند وسفير روسيا.

يأتى ذلك بناء على توجيهات خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الذى يؤكد دائما على المشاركة والتعاون في المجالات الاقتصادية والمجتمعية لربط مجالات التعليم بالنماذج التطبيقية.

وتحدث الدكتور أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد خلال الجلسة الافتتاحية عن أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المؤسسة للبريكس فى تحقيق التنمية وريادة الأعمال.

وقال د. رشدى إنه تم الاتفاق على عقد نسخة أخرى من نموذج محاكاة البريكس مع سفارات الهند وروسيا ، وذلك بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليكون أول نموذج لمحاكاة البريكس يتم على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أن اختيار المشرف الأكاديمى لنموذج محاكاة البريكس من رئاسة مجلس الوزراء ، وقع على الدكتور رامى عاشور ، مدير برنامج العلوم السياسية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، بعد نجاحه عقب اختياره سابقًا مشرفًا أكاديميًا على نموذج محاكاة مجلس الوزراء برعاية شخصية من معالى رئيس الوزراء أيضًا.

وأكد رشدي أنه سيتم التنسيق مع الدكتور نهاد المحبوب القائم بعمل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لوضع خطة عمل لنماذج محاكاة بالكلية تهدف إلى تعزيز منظومة الوعى الإقتصادي والسياسي، على المستوى الوطنى والإقليمي والدولى لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولجيا حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب والطالبات مواكبة التطورات والتعرف على التغييرات العالمية وإتاحة فرص أكبر للممارسة التطبيقية والعملية بين الطلبة والمؤسسات الدولية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخراً بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.