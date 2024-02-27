ثقافة المنيا تناقش "مخاطر التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي"

شهد بيت ثقافة شركة النيل بالمنيا ، لقاءا بعنوان "مخاطر التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي"، وذلك ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد في سياق برامج وزارة الثقافة.

واستهلت دكتورة سحر العوري أستاذ علم الإجتماع بجامعة المنيا، حديثها عن مخاطر التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي ، موضحة الآثار السلبية التي تعود على الأفراد ، نتيجة الإستخدام السلبي للتكنولوجيا ، مشيرة العوري ، إلى أن المجتمع مع عصر الإنفتاح الذي نعيشه الآن أصبح ، مهددا بفكرة الغزو الثقافي التي يجب حماية النشء منها ، بتكاتف المؤسسات المجتمعية كافة.

وأضاف دكتورة منصور سالم عضو هيئة التدريس بجامعة المنيا، أن الإستخدام السلبي لوسائل التواصل الإجتماعى بات من أهم الظواهر الخطيرة ، التى تهدد شباب المجتمع المصري ، مؤكدا ، أهمية استخدام التكنولوجيا بما يتناسب مع التطور الحضاري المستمر.

واختتم اللقاء الذي أقيم بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي ، وفرع ثقافة المنيا برئاسة رحاب توفيق، بكلمة دكتورة رشا منصور أخصائي تخاطب وتعديل سلوك ، أكدت خلالها على ضرورة التعريف بإيجابيات التكنولوجيا ، وتوعية الشباب والأجيال القادمة بكيفية الإستخدام الأمثل لها ، من خلال مثل هذه اللقاءات التثقيفية التي تهتم بالقضايا الآنية على مختلف الأصعدة.