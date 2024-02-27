سكان المخيم المصري بخان يونس يشكرون الرئيس السيسي (شاهد)

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «مصر تقيم معسكرًا ثانيًا للنازحين بخان يونس يضم 400 خيمة تسع نحو 4 آلاف شخص»، إذ جرى إنشاء معسكر مصري جديد داخل خان يونس لسكان قطاع غزة الذين فروا من ويلات الدمار تاركين منازلهم.

وخلال التقرير، أعرب أحد قانطي المخيم عن شكره البالغ لمجهودات القيادة المصرية على ما بُذل من جهد تجاه كل ما يُقدم إلى فلسطين، مؤكدا على أن مصر وفلسطين أخوة.

مخيم خان يونس الثاني

وأشار التقرير إلى أنَّ مخيم خان يونس الثاني جرى تجهيزه بكل الخدمات المعيشية اللازمة، إلى جانب تزويده بالكهرباء من أجل تقديم حياة معيشية تُعيد للنازحين الفلسطينيين الطمأنينة والاستقرار حتى ولو بشكل مؤقت.

القضية الفلسطينية

وفي هذا السياق، قال أحد ساكني المخيم: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده التاريخية العظيمة لخدمه القضية الفلسطينية، وأشكر الهلال الأحمر المصري، المخيم يحتوي على أشياء جيدة، أهمها حلقات التفريغ النفسي للأطفال الذين عانوا من المشاهد المأساوية في غزة».

فيما قالت أخرى: «معظم عائلتي لقوا استشهادهم وفقدنا كل شيء في الحرب، ونشكر مصر لوقفتها العظيمة معنا من تقديم المأكل والمأوى».

يُشار إلى أنَّ هناك آلاف من النازحين الفلسطينيين يعيشون مأساة إنسانية كبرى، وعلى بعد عشرات الكيلو مترات من الحدود المصرية صوب قطاع غزة، تنتشر مخيمات إيواء النازحين، ويأتي المخيم المصري في خان يونس تأكّيدًا لخطوات لا تتوقف كدعم مصري لسكان غزة.