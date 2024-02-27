موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون بكأس الاتحاد الإنجليزي

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة لوتون تاون مساء اليوم الثلاثاء في الدور الخامس من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب كينلورث رود.

وكان مانشستر سيتي تخطى توتنهام هوتسبير في مباراته الماضية بكأس الاتحاد الإنجليزي بهدف نظيف بينما تخطى لوتون، إيفرتون بعد الفوز عليه بهدفين لهدف.

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين مانشستر سيتي ولوتون في مسابقة الدوري الإنجليزي، في الجولة السادسة عشر على ملعب الأخير.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره لوتون بهدفين لهدف، سجلهما بيرنادو سيلفا، وجاك جريليتش، فيما سجل لوتون أديبايو.