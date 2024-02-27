"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات المنتدى الشبابي الثاني عشر "التغيرات المناخية" بالمدينة الشبابية بالأقصر

اختتمت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية الشباب) من خلال الإدارات العامة (للبرامج الثقافية والفنية للبرامج التطوعية والكشفية) فعاليات المنتدي الشبابي العربي الثاني عشر "التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن المائي والأمن الغذائي" بالمسرح الرومانى بمحافظتى الأقصر وأسوان ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية ، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة ،اليونيسيف ، ووزارة البيئة، واكساد.

وجاءت فعاليات المنتدى انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه ، والبيئة العرب الأخير ، وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية و حيث تم افتتاح أعمال المنتدى بمدينة أسوان الجديدة بالمسرح الرومانى ، واستكملت فعالياته بمدينتي اسوان والأقصر .

والجدير بالذكر أن المنتدى يشكل منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى.

وتضمن برنامج المنتدى جلسات حوارية وورش عمل ومشروعات بيئة ، استمرت على مدار سبعة ايام من الأنشطة البيئية، شارك فيها وفود من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، بالاضافة الي زيارات علمية وسياحية، منها جزيرة النباتات، ومعبد فيله، والقرية النوبية، والغاية الشجيرية، والبر الغربى، وادى الملوك، ومعبد الاقصر، ومعبد الكرنك.

كما شهد البرنامج العلمى حالة من الإثراء فى التعامل مع كافة جوانب قضية التغيرات المناخية، والتدريب والتوعية، بكل ما تشمله من معلومات ، وتفاصيل تؤكد على اهمية الوعى البيئى ، وكيف يكون الشباب سفراء المناخ والتنمية.



