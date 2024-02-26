كاسبرسكي تحذر من تزايد نشاط البرامج الضارة لنظام Android

كشفت كاسبرسكي عن تحليلها السنوي لمشهد التهديدات على الأجهزة المحمولة، وكشف عن زيادة مذهلة بنسبة 52% في الهجمات على الأجهزة المحمولة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

يسلط التقرير الذي تم تقديمه في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة، الضوء على المخاطر المتصاعدة التي تواجه مستخدمي الهواتف المحمولة على مستوى العالم.

وبحسب التقرير، ارتفع عدد الهجمات على الهواتف المحمولة إلى ما يقرب من 33.8 مليونًا في عام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة عن أرقام العام السابق. ومن بين التهديدات العديدة التي تم اكتشافها، برزت برامج الإعلانات المتسللة باعتبارها الأكثر انتشارًا، حيث شكلت 40.8% من جميع التهديدات التي تم تحديدها. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة شهدت 258.929 هجومًا على الهواتف المحمولة خلال نفس الفترة.

وبينما كان هناك انخفاض في عدد حزم تثبيت أحصنة طروادة المصرفية، ظلت الهجمات التي تستخدم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ثابتة. وعلى وجه الخصوص، كشفت كاسبرسكي عن أكثر من 1.3 مليون حزمة تثبيت ضارة، منها 154000 تحتوي على حصان طروادة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وفقًا لشركة Kaspersky، يستخدم مجرمو الإنترنت أساليب متنوعة لتوزيع تهديدات الأجهزة المحمولة، والتسلل إلى متاجر التطبيقات الرسمية وغير الرسمية. وقد لوحظ أن التطبيقات الضارة تتسلل إلى Google Play، مع كون تطبيقات الاستثمار المزيفة تمويهًا شائعًا. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد تعديلات WhatsApp وTelegram الضارة التي تهدف إلى سرقة بيانات المستخدم على أنها نواقل الهجوم السائدة.

وعلق أنطون كيففا، خبير أمن الأجهزة المحمولة في كاسبرسكي، قائلاً: "يمثل الارتفاع الكبير في نشاط البرامج الضارة والبرمجيات الخطرة التي تعمل بنظام Android طوال عام 2023 تحولًا مثيرًا للقلق بعد فترة من الهدوء النسبي".

"إن الوصول إلى مستويات تذكرنا بأوائل عام 2021 بحلول نهاية العام، يؤكد هذا الارتفاع على التهديد الكبير الذي يواجهه المستخدمون. إنه تذكير صارخ بأهمية البقاء يقظًا وتنفيذ تدابير أمنية قوية للحماية من التهديدات السيبرانية المتطورة.

وللتخفيف من هذه التهديدات، قدمت كاسبرسكي العديد من التوصيات، بما في ذلك تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط، والتدقيق في أذونات التطبيقات، واستخدام حلول أمنية موثوقة، وتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات الأساسية بانتظام.