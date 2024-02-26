مطور Until Dawn وThe Quarry Supermassive يسرح 90 عاملاً

هناك استوديو ألعاب بارز آخر يقوم بتسريح جزء كبير من قوته العاملة. قررت شركة Supermassive Games، المطورة للعبتي الرعب التفاعلية Until Dawn وThe Quarry، إلغاء حوالي 90 وظيفة، وفقاً لبلومبرج. وهذا يمثل ما يقرب من ثلث موظفي الاستوديو الذين يزيد عددهم عن 300 موظف.

وأكدت شركة Supermassive في بيان لها أن الاستوديو سيُعاد تنظيمه. وأضافت: "ونتيجة لذلك، فإننا ندخل في فترة من المشاورات، والتي نتوقع أن تؤدي إلى فقدان بعض زملائنا". "لم يتم اتخاذ هذا القرار باستخفاف، مع بذل العديد من الجهود لتجنب هذه النتيجة."



وتشير شركة Supermassive إلى أنها ليست في مأمن من "التحديات الكبيرة" التي تواجه صناعة الألعاب. لقد فقد أكثر من 6000 عامل في الصناعة وظائفهم منذ بداية العام ولم نصل حتى إلى شهر مارس بعد.

وفي الوقت نفسه، أوقف الاستوديو المستقل Die Gute Fabrik الإنتاج مؤقتًا وسط صعوبات التمويل. سيستخدم مطور Saltsea Chronicles وSportsfriends أمواله المتبقية لمنح الموظفين شهرًا من الوقت المدفوع "لالتقاط أنفاسهم" أثناء بحثهم عن وظائف جديدة. لا يزال الاستوديو يبحث عن داعمين لمساعدته على استئناف الإنتاج ويأمل في إعادة أعضاء الفريق الحاليين في المستقبل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن "مشهد النشر والاستثمار صعب للغاية بالنسبة للشركات والمشاريع ذات الحجم الكبير لدينا في الوقت الحالي، مما يجعل من الصعب للغاية تأمين التمويل لمشروعنا التالي دون وجود فجوة في الدخل".