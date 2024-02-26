سامسونج تكشف عن Galaxy Ring كوسيلة لتبسيط الصحة اليومية

بعد التشويق له (مرة أخرى) بالأمس، عرضت سامسونج أخيرًا Galaxy Ring بشكل مادي في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2024) وكشفت عن بعض التفاصيل الإضافية. يتمحور الجهاز بالطبع حول الصحة والعافية وسيأتي بثلاثة ألوان هي الفضي البلاتيني والذهبي والأسود الخزفي. ومن المقرر طرحه للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

لم تقل شركة Samsung الكثير عن Galaxy Ring عندما عرضت لأول مرة عرضًا للجهاز في Unpacked الشهر الماضي. كل ما كنا نعرفه في ذلك الوقت هو أنه سيكون جهازًا يمكن ارتداؤه موجهًا نحو الصحة بحيث يكون منافسًا لـ Oura، وأنه سيحتوي على مجموعة من أجهزة الاستشعار غير المعروفة.

لم يُسمح للصحفيين بتصويرها اليوم، لكن بعض الصور الإضافية من سامسونج تظهر أنها عبارة عن حلقة مقعرة ومكتنزة بنفس حجم Oura تقريبًا، وفقًا للصورة المرفقة (أدناه). الحجم الإضافي ليس مفاجئًا، نظرًا للإلكترونيات المخزنة مؤقتًا بالداخل.

ومع ذلك، أشار موقع The Verge إلى أنه كان أخف من المتوقع وسيتم تقديمه بأحجام من 5 إلى 13، مع وضع علامة S إلى XL داخل السوار. سيختلف حجم البطارية (وبالتالي الوقت بين الشحنات) حسب الحجم، حيث يتراوح من 14.5 مللي أمبير إلى 21.5 مللي أمبير. عمر البطارية غير معروف، لكن Oura يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى سبعة أيام بين الشحنات.

ووفقا لمدونة من Samsung VP Dr. Hon Pak، فإن الحلقة ستتتبع النوم بناءً على معدل ضربات القلب والحركة والتنفس، ثم تقدم للمستخدمين النصائح بناءً على ذلك. ستقوم الشركة أيضًا بجمع البيانات من شريكها Natural Cycles، الذي يقوم بالفعل بتتبع الخصوبة على Galaxy Watch، بما يتوافق مع ميزة Oura الرئيسية.

سيقدم Galaxy Ring أيضًا أداة جديدة تسمى My Vitality Score التي تقيس اليقظة حتى يتمكن المستخدمون من معرفة ما إذا كانوا في أفضل حالاتهم. ستكون التعليقات متاحة عبر "بطاقات التعزيز" التي تقدم نصائح علمية باستخدام النوم والبيانات الأخرى التي يجمعها الجهاز.

سيكون Galaxy Ring جزءًا من نظام Samsung Health البيئي وسيكون متوافقًا مع Galaxy Watch. وهذا يعني أنك ستتمكن من استخدام كلا الجهازين في وقت واحد لتتبع صحتك والحصول على بيانات ذات جودة أعلى نتيجة لذلك. ومع ذلك، فإن ميزة الخاتم الذي يمكن ارتداؤه هو أنه أقل إزعاجًا عند النوم معه.

سنتعلم المزيد في الأشهر المقبلة، بما في ذلك مجموعة المستشعرات الدقيقة والسعر وتاريخ البيع. سيكون Galaxy Ring متوافقًا فقط مع هواتف Samsung Galaxy، على الرغم من أن الشركة تخطط لجعله يعمل مع أجهزة Android الأخرى لاحقًا. وقال باك إن التوافق مع نظام التشغيل iOS لا يزال يتعين تحديده.