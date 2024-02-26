سيدات الأهلي يهزمن الزمالك ويتوجن بلقب كأس السوبر

توج فريق الأهلي للكرة الطائرة “سيدات” بطلاً لكأس السوبر المصري موسم 2022-20223 بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين.

جاءت المباراة قوية ومثيرة بين الجانبين وحسمت لصالح سيدات الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط.

فاز الزمالك بالشوط الأول بنتيجة 25-22 قبل أن يرد الأهلي بالفوز في الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-23 و 25-14 قبل أن يحسم الزمالك الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 25-19 ليتم اللجوء لشوط خامس فاصل جاء لصالح الأهلي بنتيجة 15-10، ليتوج باللقب ‏للعام الثاني على التوالي.‏

وكان الأهلي قد نجح في الفوز على الصيد في لقاء نصف النهائي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

من ناحية أخرى، استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة على ترشيح المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، فى منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد في أغسطس المقبل.