وزارة الشباب والرياضة تعلن انطلاق المرحلة الثانية لاعادة تأهيل 60 مركزا لأصحاب الهمم

بالتعاون مع مؤسسة " زايد العليا" والقابضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع مؤسسة "زايد العليا" في أبوظبي وبرعاية القابضة “ADQ” انطلاق المرحلة الثانية والخاصة بإعادة تأهيل "٦٠" مركز جديد وتوفير خدمات الانترنت لعدد " ٦٨" مركز من مراكز أصحاب الهمم التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

واكد الدكتور اشرف صبحي انه فى اطار دعم وتطور العلاقات الثنائية المتميزة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات، انطلقت أعمال إعادة تأهيل وتطوير عدد "60 "مركزاَ من مراكز أصحاب الهِمم التابعة للوزارة وتوفير خدمة الأنترنت لتلك المراكز ، وتوفير خدمات الانترنت لعدد" 68 " مركزاً ضمن برنامج" جسور أمل القابضة "، والذي يأتى برعاية ودعم شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وذلك تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك الموقع في نوفمبر من العام المنصرم بين الوزاراة والمؤسسة والذي يشمل إنشاء وتمويل قافلة طبية تجوب عدة محافظات في مصر لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لأصحاب الهمم وأُسرهم.





كما أعلنت مؤسسة زايد العليا انه قد تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث قوافل طبية يومي 22 و23 فبراير الماضي بمحافظة الفيوم في جمهورية مصر العربية تحت رعاية القابضة ADQ، تضمنت 12 تخصصا طبياً متنوعاً ضمن مبادرة برنامج ( جسور أمل القابضة )تأتي تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك بين المؤسسة والوزارة الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أسر أصحاب الهمم في بعض المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية



وتهدف هذه القوافل الطبية إلى التيسير على كبار السن والأطفال وأصحاب الهمم فى تلقى الخدمات الطبية، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، اضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد النفسي، وتضم أطباء متخصصين على درجة عالية من المهنية، ومتخصصين في الإرشاد الأسري والتربية الخاصة.



وتتضمن الاتفاقية إنشاء قناة تواصل مشتركة بين المؤسسة والوزارة، وتتولى " زايد العليا " الإشراف والتنسيق لتسهيل وصول وتنفيذ البرنامج وتحقيق الاهداف المرجوة وفقاً للجدول الزمني، بينما تنفذ وزارة الشباب والرياضة المصرية برنامج( جسور أمل القابضة)، وتنسق برنامج القافلة الطبية، كما تزود المؤسسة بتقارير دورية نهاية كل شهر تحتوي على كافة البيانات الخاصة بتفاصيل التنفيذ.



وحقق برتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية في برنامج جسور الأمل الذي تُقدِّمه المؤسسة بدعم "القابضة" (ADQ) في مرحلته الأولى نجاحا كبيراً في نقل الخبرة وتجربة البرنامج لدعم أُسر أصحاب الهِمم في مختلف ربوع مصر من خلال برامج الإرشاد الأُسري، وتطوير "68" مركزاً للتخاطب في قرى مصرية في مدة زمنية قياسية لم تتجاوز العام والنصف بعد أن كان مقرراً الانتهاء منه في ثلاثة سنوات بفضل الدعم والمساندة من كافة أجهزة الدولة المصرية، واستفاد منه ما يزيد على" 16 " ألف صاحب همة من خلال أكثر من" 470" ألف جلسة تخاطب



كما سيقوم فريق من العاملين الاجتماعيين والأخصائيين في علاج النطق بتنظيم ورش عمل لتحديد صعوبات التعلم والعقبات والتحديات التي تواجههم، وذلك لتزويدهم بالمهارات التخصصية اللازمة للتغلب عليها، إضافة إلى تنفيذ برامج مصممة لتوفير الدعم النفسي والاجتماعي. وستعمل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على وضع آليات نقل المعرفة والخبرات لتقديم المزيد من الدعم لأسر أصحاب الهمم تحت إشراف الجهات المختصة مع وزارة الشباب والرياضة.



وقدم "صبحي" الشكر والتقدير إلى لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة ADQ القابضة على هذا التعاون، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية تتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة لخدمة النشء والشباب من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والمشروعات المتنوعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية بدمج ذوى القدرات والهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمهم وتلبية رغباتهم ودمجهم بالمجتمع.