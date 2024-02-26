Lenovo تطلق أول كمبيوتر محمول في العالم بشاشة شفافة (فيديو)

ليس من المعتاد أن تصادف جهازًا يبدو وكأنه خرج مباشرة من مجموعة أفلام. لكن مشروع Lenovo Project Crystal، الذي يفترض أنه أول كمبيوتر محمول في العالم مزود بشاشة microLED شفافة، يعد مثالاً على الخيال العلمي الذي أصبح واقعًا.

لا توجد حاليًا أي خطط لتحويل Project Crystal إلى منتج للبيع بالتجزئة. وبدلاً من ذلك، تم تكليف قسم ThinkPad بأحدث جهاز مفهوم من لينوفو لاستكشاف إمكانات لوحات microLED الشفافة وتكامل الذكاء الاصطناعي. حالة الاستخدام الأكثر وضوحًا هي مشاركة المعلومات في مكان ما، مثل عيادة الطبيب أو مكتب الفندق. بدلاً من الحاجة إلى قلب الشاشة، يمكنك ببساطة عكس العرض عبر البرنامج، مما يسمح لأي شخص على الجانب الآخر برؤيته أثناء الحصول على شرح متعمق.



عند دمجها مع الكاميرا المدمجة في الجزء الخلفي من النظام، تقول Lenovo إنه قد تكون هناك تطبيقات محتملة للواقع المعزز. أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام الكاميرا للتعرف على كائن، على غرار Google Lens. ومع شاشته الشفافة، ينبغي أن يكون من الممكن أن نأخذ هذه الفكرة خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تراكب رسم تخطيطي أو تخطيطي أعلى الكائن لأشياء مثل استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو الإصلاح.

لكن أفضل ما في Project Crystal هو أن شركة Lenovo تكلفت نفسها عناء صنعه على الإطلاق. في الوقت الحالي، حتى شاشات microLED القياسية باهظة الثمن للغاية، حيث يتم حجز تلك اللوحات عادةً للأدوات المتطورة مثل Samsung The Wall أو Vision Pro من Apple. ولم يتم النظر إلى الإصدارات الشفافة إلا كمفاهيم مثل تلفزيون microLED الشفاف الذي عرضته سامسونج قبل شهرين في معرض CES 2024.

وعلى الصعيد الشخصي، فإن تأثير الشفافية أمر محير. عند إغلاقها أو إيقاف تشغيلها، تبدو شاشة Project Crystal تقريبًا كقطعة زجاج عادية مع لون بني طفيف. ولكن في أي لحظة، يضيء الأمر برمته مثل سفينة حربية. يصل السطوع الاسمي إلى 1000 شمعة في المتر المربع، وتقول لينوفو إن القمم يمكن أن تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، مما يجعله أكثر سطوعًا من عائلة Galaxy S24 الجديدة. وعلى الرغم من كونها مصنوعة من طبقات متعددة، إلا أن اللوحة رقيقة للغاية